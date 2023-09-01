Кандидата на пост губернатора в СФО экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

Он находится в тяжелом состоянии в госпитале им. А.А. Вишневского. Речь идет о кандидате в губернаторы Хакасии Сергее Соколе. О госпитализации сообщили в Telegram-канале «ЕР».
Уточняется, что врачи диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации.
В ночь на 1 сентября Сокола навестил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
Что произошло
21 июля с перитонитом Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана, где хирурги провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. Находился под наблюдением врачей. А потом сообщил в соцсетях, что выписался из клиники.
Зона СВО и выборы
Ранее сообщалось, что в России появится первый губернатор-ветеран СВО, считают эксперты. Им может стать Сергей Сокол, депутат Госдумы. На выборы губернатора Республики Хакасия единороссы выдвинули Сергея Сокола.
Он служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС "Каскад", награжден орденом Мужества.