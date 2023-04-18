В Алтайский край приедет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Приезд политика в регион состоится 19 апреля.

«Вероятно, в программу поездки включены промышленные предприятия и учебные заведения, посещение Барнаула и Новоалтайска», — отметили в агентстве.

В агентстве также добавили, что политик поучаствует в барнаульском съезде социальных работников Сибири.

«Приезд одного из важнейших лиц „партии власти“ может быть связан с грядущими губернаторскими выборами», — сообщила «Атмосфера».

Политик уже приезжал в Алтайский край. Оба его посещения, в 2021 и 2022 годах, состоялись накануне крупных выборов.

Кроме того, 20 апреля Андрей Турчак посетит Хакасию, где против губернатора Валентина Коновалова от «Единой России» может выдвинуться депутат Госдумы и участник СВО Сергей Сокол.

Ранее председатель алтайского Молодежного парламента рассказал о том, зачем ребята идут в политику, и могут ли они на что-то повлиять.