Молодежному парламенту Алтайского края исполнилось 20 лет. О том, кто участвует в его работе, и что молодые политики могут сделать для общественной жизни региона, рассказал председатель Молодежного парламента, депутат АКЗС Артем Сафонов.

Молодые политики — кто они?

— Вы возглавляете МПАК уже несколько лет. Расскажите, как устроен Молодежный парламент, как попадают туда молодые люди?

— Все достаточно просто. У нас парламент устроен следующим образом — есть представительство по одному человеку от всех муниципальных образований, всех районов и городов края. Также у нас «заходят» 10 человек по специальному конкурсу социальных проектов. Плюс к этому в парламент попадают по одному человеку от фракций, сформированных в АКЗС, сейчас их пять.

Есть два пути, как можно попасть в молодежный парламент. Первый путь — направление от муниципального образования — города или района, второй путь — по конкурсу.

Основная работа парламента проходит в комиссиях по соответствующим направлениям — по правовым вопросам, по здравоохранению, по культуре, по информационной политике, и т. д., всего есть девять таких комиссий.

Результат их работы выражается на сессиях молодежного парламента — в принятии решений и предложении законодательных инициатив. Также члены МПАК ведут проектную деятельность.

— В каком возрасте большинство членов МПАК? Это больше школьники, студенты, или работающая молодежь?

— Средний возраст — между 20 и 30 годами. В основном это работающая молодежь, студенты. Школьники бывают, но не так часто — все-таки это региональный уровень, а не городской или районный.

Молодежный парламент Алтайского края. пресс-служба АКЗС.

Конечно, хотелось бы, чтоб представитель территории был не просто членом парламента и молча присутствовал на заседании, а был голосом своей территории. Чтобы его и там слышали, и здесь тоже он мог говорить и отстаивать интересы района или города.

При этом основная задача работы Молодежного парламента — не политика, главное — конкретный результат.

Золотая мечта

— На что может повлиять молодежный парламент? Что из инициатив молодых парламентариев сбылось?

— Могу точно сказать, что нас слышат. Инициативы, которые предлагает молодежный парламент, рассматриваются алтайским Заксобранием. Но скажу сразу — далеко не все. До реализации доходит только некоторое количество.

В целом, за 20 лет работы молодежного парламента было принято около 15 законодательных инициатив. Из самых резонансных, например, стало предложение ограничить продажу несовершеннолетним табачных изделий — снюсов, вейпов. То, что на федеральном уровне только начинают продвигать, мы предлагали еще несколько лет назад. И у нас получилось принять соответствующие региональные законы.

Электронная сигарета. pixabay.com.

— Как МПАК взаимодействует с краевым парламентом?

Связи налажены хорошо. Президиум молодежного парламента на постоянной основе принимает участие в заседании комитетов АКЗС по своему профилю. Ведь структура Молодежного парламента практически идентична алтайскому Заксобранию.

У нас есть «золотая мечта» — наладить прямое взаимодействие депутата краевого Заксобрания и члена молодежного парламента в районах. Но тут есть сложности — где-то эта работа проводится, а где-то мы только в начале пути.

Александр Романенко на сессии МПАК. пресс-служба АКЗС.

— Как члены МПАК работает с населением? Есть ли прием граждан, и чем вы можете помочь людям?

— Депутатская деятельность и прием населения — это не то, чем занимается молодежный парламент. Но, безусловно, мы можем помочь молодежи. Например, через общение и донесение какой-то своей позиции по любому вопросу. В первую очередь, конечно же, это касается молодежной политики — внести предложения в региональное законодательство, например.

— За последние пару лет, представители алтайской молодежи прошли и в барнаульскую гордуму, и в АКЗС. Ощущается ли разница поколений во взглядах и методах работы?

— Не могу сказать за городскую Думу. Мы с коллегами оттуда знакомы, но по работе не пересекаемся.

У меня ощущения разницы каких-то взглядов особо нет. Старшие коллеги и слышат, и общаются с нами, и стараются учитывать наше мнение при принятии решений. Особой пропасти нет. Безусловно, мы по-другому смотрим на какие-то вещи, но в принципе, тот диалог, который ведется внутри АКЗС, приводит к консенсусу, и это главное.

А что касается законотворческой работы — мы больше учимся. Старшие коллеги подсказывают, как правильно что-либо делать.

Молодежный парламент Алтайского края. пресс-служба АКЗС.

Уметь отстаивать свои взгляды

— Молодежь во все времена была и до сих пор остается самым протестным слоем населения. Может ли МПАК способствовать выплеску этой энергии в «мирное русло»?

— В любом случае у нас — площадка для дискуссий. Здесь важно умение вести конструктивный диалог, отстаивать любые свои взгляды. Люди зачастую видят ситуацию под разным углом. Кто-то может ошибаться, или что-то где-то недосмотреть, недопонять.

Я не за то, чтоб выходить на улицы и выплескивать там негативную энергию. У нас в МПАК есть представители, которые высказывают резкую позицию, которая отличается от мнения большинства. И никто же не запрещает им высказываться.

Молодежный парламент Алтайского края. пресс-служба АКЗС.

— Где молодым политикам набраться опыта, как публичных выступлений, так и другого, необходимого для дальнейшей профессиональной деятельности?

— Я думаю, нужно постоянно выступать перед аудиторией — перед любой. Если учишься в школе, то на каких-то школьных мероприятиях. В любом случае, нужно выступать, не бояться, возможно, где-то участвовать в дискуссионных клубах, где отстаивать свою точку зрения. Только через опыт постоянных публичных выступлений набраться таких умений вполне реально.

В дальнейшем нужно думать, по какому пути идти. Если идти в большую политику, то там уровень дискуссий будет уже совершенно иной.

Молодежный парламент Алтайского края. пресс-служба АКЗС.

Кадры нужно выращивать

— Зачем люди вообще идут в молодежный парламент? Каков, на ваш взгляд, критерий успешного молодого политика?

— Мне кажется, ребята занимаются этим, в первую очередь, потому, что хотят быть полезными для своей территории и всего Алтайского края. Личный меркантильный интерес я у них не замечал, потому что это — общественный орган. Никаких материальных благ — зарплаты или каких-то выплат — у нас никто точно не получает. Желание быть полезным, пожалуй, это главный мотиватор. По крайней мере, я в это верю.

Что касается результатов, то каждый решает сам. Не стоит полагать, что можно просто так пройти в молодежный парламент и сразу стать великим политиком. Например, я никогда не думал и не видел себя депутатом АКЗС. Когда я пришел в Молодежный парламент, у меня было желание какой-то совместной интересной общественной деятельности с ребятами. И вот это желание быть полезным своему краю, оно до сих пор не покидает.

Но я понимаю, что МПАК может стать стартом профессиональной карьеры. Такие примеры есть, например, Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова. пресс-служба АКЗС.

— Насколько большую роль играют муниципалитеты в подготовке молодых политиков?

— Роль городов и районов очень велика на самом деле. Все должны понимать, что кадры нужно выращивать.

Район заинтересован в тебе, и ты должен понимать, к чему стремишься. В целом, подготовка на уровне района очень значимая. Приходя на краевой уровень, ты должен знать, чем живет твоя территория, какие там проблемы, что бы ты хотел изменить или донести на краевой уровень.

О некоторых проблемах лучше говорить через молодежь, и она лучше о них скажет, доходчиво донесет. У молодых зачастую другой взгляд на многое.

Неожиданная карьерная лестница

— Как вы пришли к участию в политике и почему стали заниматься ей профессионально?

— Так сложились обстоятельства. Не собирался изначально даже в Молодежный парламент, но как-то пересекся давно с ребятами оттуда. Они рассказали, что занимаются проектом «Юристы — населению». Мне стало просто интересно, и я решил принять в нем участие, попробовать, поездить.

Мы тогда проехали полкрая, много районов в юго-восточной части. И с того времени пошло-поехало. Прошел в парламент, стал членом комиссии по правовым вопросам. Потом — заместителем председателя комиссии, затем возглавил комиссию. Потом стал заместителем председателя МПАК, а затем и председателем. Но я никогда не видел для себя такой карьерной лестницы.

Молодежный парламент Алтайского края. пресс-служба АКЗС.

— Вы участвовали в выборах в АКЗС в 2021 году. Какую цель вы ставили перед собой?

— Да, мне поступило предложение поучаствовать в этих выборах. Когда стала обсуждаться территория, от которой идти, прозвучал мой родной Зональный район. Я хотел помогать и своему району, и тем другим четырем районам, которые входят в мой избирательный округ.

— Что лично вы считаете слабым местом в алтайском законодательстве? Какую конкретную проблему как депутат АКЗС хотите решить?

— Сложно давать какую-то оценку. В прошлом году, например, АКЗС принял закон о поддержке медицинских работников в Алтайском крае. Это действительно то, к чему мы долго шли и стремились.

Закон достаточно трудно дался. Для этого пришлось провести огромную работу и с молодежью в медицине. Так, например, прошло несколько медицинских форумов, и мы «вытащили» оттуда пожелания ребят. Все, что они сказали, мы положили в основу закона — начиная с финансовой поддержки для определенных категорий работников и заканчивая стажировками, наставничеством.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Авторство инициатив начинает растворяться

— Молодежному парламенту Алтайского края недавно исполнилось 20 лет. Развилось ли за это время алтайское молодежное парламентское движение? На каком этапе оно сейчас?

— На пути к светлому будущему, я бы так сказал. Многое уже на самом деле сделано, хотя сами порой этого не замечаем. Я в Молодежном парламенте уже 10 лет и вижу положительную динамику.

В последнее время стало больше законодательных предложений, однозначно. Значительно выросло качество их подготовки, и это определенный уровень. Когда в Молодежном парламенте при Госдуме мы предлагаем какие-то инициативы, я вижу реакцию ребят — наши предложения проработаны и их направляют в профильные комитеты Госдумы для обсуждения.

Заседание Госдумы duma.gov.ru

Понятное дело, что потом авторство инициатив начинает растворяться — так работает большая законодательная машина. Но, по крайней мере, мы знаем, где мы первые.

Улучшилось и качество мероприятий, которые проводит МПАК. Нужно отдать должное Артему Сингачу, предыдущему председателю молодежного парламента — он поднял на новый уровень идеи и качество их проработки.

У молодежного парламента есть история, преемственность. Выросло и профессиональное мастерство молодых политиков — и мне есть с чем сравнить. Поэтому надеюсь, что мы и дальше будем развиваться.