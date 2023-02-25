«Иностранных активов не имею»: о санкциях против себя высказался глава Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин высказался в своем Telegram-канале о введенных против него санкциях госдепартаментом США.

Хорохордин утверждает, что отнесся к санкциям спокойно, даже равнодушно.

По словам чиновника, с США, как и с другими странами «коллективного Запада», его ничего не связывает.

«Никаких иностранных активов не имею, живу в Горно-Алтайске, мои дети живут и работают в России», — пишет глава республики.

Он также добавил, что санкции не остановят поддержку и помощь бойцам на передовой.

«Сегодня Россия сильна как никогда, и мы обязательно победим! А санкции — лишь очередное подтверждение того, что мы всё делаем правильно!» — считает Хорохордин.

Ранее в Европе признали нулевой эффект от антироссийских санкций.