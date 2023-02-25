25 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Иностранных активов не имею»: о санкциях против себя высказался глава Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин высказался в своем Telegram-канале о введенных против него санкциях госдепартаментом США.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Хорохордин утверждает, что отнесся к санкциям спокойно, даже равнодушно.

По словам чиновника, с США, как и с другими странами «коллективного Запада», его ничего не связывает.

«Никаких иностранных активов не имею, живу в Горно-Алтайске, мои дети живут и работают в России», — пишет глава республики.

Он также добавил, что санкции не остановят поддержку и помощь бойцам на передовой.

«Сегодня Россия сильна как никогда, и мы обязательно победим! А санкции — лишь очередное подтверждение того, что мы всё делаем правильно!» — считает Хорохордин.

Ранее в Европе признали нулевой эффект от антироссийских санкций.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость