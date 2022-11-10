Братец Юанюшка и сестрица Тенгенюшка. Почему азиатские инвесторы вкладываются в отдаленный уголок Алтайского края

Бурлинский район — один из самых удаленных от краевого центра. Однако в последнее время здесь повышается экономическая активность — в сельское хозяйство района приходит крупный бизнес. О том, какую деятельность здесь разворачивают иностранцы, а также как местные власти пытаются сделать эту территорию удобной для «пришлых» и местных жителей, рассказал глава района Сергей Давыденко.

Факты Бурлинский район располагается на северо-западе края и граничит с Новосибирской областью и Казахстаном.

Удаленность районного центра от Барнаула — примерно 450 км.

В районе протекает река Бурла , которая образует уникальную сеть степных озер.

которая образует уникальную сеть степных озер. 11% территории района находится под водой.

Около 9 тыс. человек проживают на территории района.

В районе действуют сразу две национально-культурные автономии — казахская и немецкая.

Китайский след

— Некоторое время назад стало известно, что интерес к Бурлинскому району проявляют иностранные инвесторы, в том числе и некая китайская компания. С какими инвестпроектами они пришли в район?

— Три года назад на бурлинской земле появились китайские инвестиции. Изначально это была компания «Северное Агроразвитие» — она располагается в Новосибирской области и владеет несколькими хозяйствами. Их заинтересовал значительный массив земель в нашем районе.

В итоге они взяли в субаренду земли одного из хозяйств, давно действующего на территории района. Вскоре инвестор зарегистрировался на территории нашего района в виде компании «Модерн-Агро». Сегодня новая организация обрабатывает более 17 тыс. га земли.

— Чем именно они занимаются?

— Они начали обработку и подготовку почвы там, где она годами она не использовалась. Поэтому, конечно, определенные сложности были. Первые посевы начали с технических культур — рапса, льна.

Вскоре появился интерес к зерновым культурам, подсолнечнику и поливным участкам. Кроме всего прочего они решили заняться и переработкой своей продукции. Руководство компании подумало и приняло решение обосноваться здесь, в Бурлинском районе, основательно.

Китайская компания строит объекты в Бурлинском районе. Любовь Малышева / Бурлинская газета

— Что значит «обосноваться основательно»?

— Они собираются построить агрогородок, чтобы заниматься переработкой — делать масло, муку и крупы, вплоть до фасовки готовой продукции. Кроме того, они хотят наладить железнодорожное сообщение, чтоб продукцию можно было напрямую отгружать на рынки.

Работы уже начались — компания оформила участок в 50 га, где сейчас разворачивается стройка. На первом этапе достаточно оперативно построили энерголинию. Параллельно с этим строится семяочистительная линия с сушильным агрегатом, весовой структурой. В этом году у них в планах возвести два крупных крытых арочных склада.

В дальнейшем они планируют создание как базы переработки, так и транспортной инфраструктуры с железнодорожным терминалом. И, естественно, создать административный и бытовой сектор — в том числе, строительство жилых домов, сферы облуживания и т.д.

Тревоги и опасения

— А работать на этом предприятии будут местные или приезжие?

— Будут максимально использоваться те трудовые ресурсы, которые находятся у нас в районе. Если же их будет не хватать — то, конечно, будут привлекаться из других районов или даже других регионов.

Понятное дело, что если там будут работать человек 500−600, то в районе столько специалистов не найдется. Однако нужно подчеркнуть, что приоритет отдается местной рабочей силе. Хотя проблема со специалистами, конечно, есть.

Китайская компания строит объекты в Бурлинском районе. Любовь Малышева / Бурлинская газета

— Как местные жители относятся к приходу в район иностранной компании?

— Неоднозначно. Жители опасались, что гости могут использовать какие-то запрещенные удобрения, которые отравят землю, и прочее.

Но еще на первой встрече с руководством агрофирмы мы договорились о легальности использования всех технологий. Речь идет про районированные семена, удобрения и ядохимикаты. Все же сегодня без технологий на нашей земле особо большого результата не добиться.

Но положительные факты налицо — во-первых, заняты люди. Пусть на первом этапе это порядка 15−17 человек, но дальше планируется гораздо больше. То есть ущемления прав граждан нет ни в коей мере.

Сергей Давыденко. Администрация Бурлинского района

— Какую выгоду для районного бюджета и жителей района принесет деятельность этих инвесторов?

— На первом этапе это плата за землю. Да, она у них в субаренде, однако это обеспечивает своевременность вносимых в бюджет района платежей. На самом первом этапе это 1,5−2 млн рублей. В дальнейшем будут отчисления по налогам и весомая добавка в местный бюджет.

По цифрам трудно пока говорить, это зависит от того, все ли эти обширные планы получится реализовать.

Но, так или иначе, я считаю, что это перспективно для района. Ведь помимо привлечения инвестиционных средств, это и укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение. Кроме того, предприятие будет потреблять больше энергии — значит, нужно будет привлекать электриков, других высококвалифицированных специалистов.

Если получит развитие железнодорожное сообщение, то это будет способствовать и развитию соответствующих структур. В любом случае, это только на пользу району.

Бурлинский элеватор. Администрация Бурлинского района

Возрождение элеватора

— Недавно проблемный и убыточный Бурлинский элеватор выкупил собственник из Казахстана. Как сейчас развивается предприятия, строит ли новый собственник как-либо планы?

— В свое время Бурлинский элеватор был одним из главных предприятий района. То, что он снова заработал, — это большой положительный сдвиг для местной экономики.

Сейчас здесь занимаются техническим перевооружением материально-технической базы, поскольку она действительно уже устарела.

Кроме этого, новые собственники наращивают производственные мощности. Они уже поставили емкость на пять тысяч тонн и планируют развиваться дальше. Также они хотят развивать переработку продукции.

Сергей Давыденко. Администрация Бурлинского района

Новые собственники приобретают жилье для работников, которые приезжают сюда из других сел района. Планы у них достаточно большие, а зарплата уже неплохая. Сейчас на элеваторе около 60 работников. Для сравнения, еще недавно коллектив элеватора состоял всего лишь из нескольких охранников и начальника службы охраны.

— Как вы оцениваете общий размер иностранных инвестиций в экономику района?

— Точных данных раскрыть не могу, но речь идет не об одном десятке миллионов рублей. По нашим оценкам, совокупно инвестиции в экономику района составят миллиард рублей, не меньше.

Бурлинские озера. Алексей Круглов.

Рыба всему голова

— В свое время Бурлинский район славился рыбным хозяйством. Как сейчас обстоят дела в этой отрасли?

— Банкротство Бурлинского рыбхоза длится более 12 лет, при этом 100% акций его принадлежит государству.

Мы решили обратиться с просьбой лишить рыбхоз права пользования рыбопромысловыми участками. Это право у них действует до 2027 года, но ведь от организации фактически уже ничего не осталось — ни материально-технической базы, ни финансовых средств. А вялотекущий процесс банкротства, бесконтрольность на водоемах, и как следствие — браконьерство, конечно напрягают.

Кроме того, сегодня большинство водоемов требует серьезных работ, чтобы навести порядок: где-то это углубление, а где-то — расчистка русла.

Сейчас краевое минприроды занимается этим вопросом. Несколько рыбопромысловых участков, то есть озер, уже ушли из-под контроля Бурлинского рыбхоза.

В дальнейшем планируется проведение открытого аукциона на право пользования водоемами, чтобы привлечь эффективных людей в интересах района, и в интересах самих озер.

Мы работаем над этим. Ведь помимо рыбных ресурсов, озера могут выполнять и роль рекреации, быть хорошим местом для отдыха. Будет собственник — легче будет развиваться и этому направлению.

Бурлинские озера. Алексей Круглов.

— Вы думаете, у Бурлинского района есть рекреационный или туристический потенциал?

— Конечно, есть. Здесь несколько озер — есть горько-соленые, есть пресные. Пресные озера — идеальное место для отдыха. Чаще всего сюда приезжают целыми семьями летом, занимаются любительским рыболовством, купаются, отдыхают, живут на берегах.

У нас недавно появился еще один арендатор, который активно занимается благоустройством базы отдыха. Мы надеемся, что со временем здесь будет неплохой комплекс для туристов, перспектива есть.

Но мы понимаем, что нужно развивать инфраструктуру. Важна транспортная составляющая: нужна дорога со стороны Подсоснова (село в Немецком национальном районе — Прим.ред.) и особенно со стороны Бурлы. Я думаю, это может стать дополнительным стимулом для развития туризма у нас в районе.

Сергей Давыденко. Администрация Бурлинского района

«Округление» районов

— Грядет реформа местного самоуправления, а некоторые районы и даже города уже стали муниципальными округами. Как вы относитесь к этой реформе? Актуальна ли она для Бурлинского района?

— К любой реформе нужно относиться очень осторожно. Суть местного самоуправления — в том, чтобы привлекать в общественную жизнь ресурсы — не только финансовые, но и людские, интеллектуальные ресурсы того населения, которое проживает на этой территории.

Самоуправление должно под свою ответственность эффективно решать те проблемы, которые характерны для конкретного места. Эти проблемы могут разительно отличаться от проблем районного центра.

Нельзя однозначно говорить о конкретной большой пользе или о большом вреде той или иной реформы. Практически во всем эффективность местного самоуправления зависит от человеческого фактора.

Сергей Давыденко. Администрация Бурлинского района

У каждой модели есть свои плюсы и свои минусы. В системе округа есть свои положительные моменты. Если говорить о местном самоуправлении прямо сейчас, то здесь важна работа депутатского корпуса в решении проблем территории, принятии коллегиальных решений в интересах жителей. Депутаты могут в определенной степени корректировать работу главы муниципалитета, уравновешивать власть.

Спорный вопрос: повлечет ли реформа за собой уменьшение расходов. Так бывает далеко не всегда. Как правило, затраты остаются на том же самом уровне.

Поэтому я считаю, что подобное решение нужно принимать каждой территории отдельно, с учетом того, готова ли она к изменениям.

— А готов ли к реформе Бурлинский район?

— Мы консультируемся с нашими главами сельсоветов, депутатским корпусом с самого начала появления этой идеи. И отношение, как я уже говорил, неоднозначное. Мы готовимся к такой возможности — не исключено, что когда федеральный закон примут, мы будем действовать уже по факту.

Но все же хочу открыто и откровенно сказать, муниципальные образования к этой реформе еще не готовы.

Сергей Давыденко. Администрация Бурлинского района

Нет специалистов

— На развитие района влияет и развитие сферы здравоохранения. Как обстоят дела здесь?

— Основная проблема, как, наверное, и во всем остальном крае, — это дефицит кадров в связи с оттоком молодежи и сложностями с привлечением молодых специалистов в глубинку.

Есть проблемы и с получением медицинской помощи. У нас нет, например, хирурга или гинеколога. Краевой центр далеко, а возможности межрайонной больницы, которая находится в Славгороде, тоже ограничены.

Решать нужно вопросы и с докторами, и со служебным жильем для медработников.

Впрочем, вопрос жилья — не главный, как показывает практика. Сейчас наша центральная районная больница готова помогать в найме — вопросов нет, а дальше нужно решать вопросы с приобретением жилья. Но, к сожалению, желающих жить здесь практически нет.

— Какой выход из этой ситуации вы видите?

— Два момента — должно быть служебное жилье для специалистов и жесткое, централизованное распределение специалистов, которые должны будут отработать в районе определенное количество лет.

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