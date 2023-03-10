Мафия, котики и рок-н-ролл. Чем живет барнаульское «подполье»

Концерты-квартирники, прямые эфиры с тысячами просмотров, причудливые художественные интерьеры и, разумеется, котики. Как маленький комиссионный магазин в Барнауле превратился в уникальную творческую площадку, рассказал altapress.ru владелец рок-магазина «Андеграунд» Виталий Власов.

Под землей

Английское слово undeground переводится как подземелье. Часто используют более вольный перевод — подполье. Так или иначе, барнаульский рок-шоп «Андеграунд» находится под землей в буквальном смысле слова — в подвале дома на ул. Молодежной. Он известен не только как магазин рок-атрибутики, но и как популярная творческая площадка.

Здесь проходят мини-концерты — квартирники. Круг зрителей может показаться довольно узким, но это лишь на первый взгляд. На самом деле с концертов ведутся прямые трансляции и количество их просмотров достигает, в среднем, 5−6 тысяч. И одними концертами спектр мероприятий в «Андеграунде» не исчерпывается.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Магазин со сценой или сцена с магазином?

— Что все-таки представляет собой «Андеграунд»? Это магазин, в котором проходят концерты, или концертная площадка, на которой торгуют рок-атрибутикой? Что первично и как все начиналось?

— В 2001 году был приобретен этот подвал. Мы начали с моим дядей делать ремонт — поначалу просто обшили стены гипсокартоном. В 2009 году умерла мама, в жизни и семейном строительном бизнесе начался сложный период. Тогда я сел и задумался, чем бы, вообще, хотел в жизни заниматься, чтобы по душе было.

В итоге устроил здесь импровизированный комиссионный магазин, в котором выставил свои старые гитары. Помимо торговли активно практиковался обмен: человек мог принести мне гитару и с доплатой, например, обменять ее на другую. Спустя некоторое время увидел футболки с рок-группами и подумал — а почему бы нет? Заказал партию штук 50.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Начиналось все с напульсников, ремней, изделий из кожи и дерева, которые мы делали здесь сами, и периодических музыкальных посиделок среди друзей-музыкантов. Позже здесь появился тату-салон, сейчас он переехал. Музыканты стали приходить, приносить инструменты, появились новые знакомства, потихонечку пошла торговля.

В этот момент я отчетливо понял, что не хочу ни на кого работать, хочу заниматься этим направлением. Не сказать, что такой бизнес приносит большие деньги, но мне просто по кайфу здесь находиться — сюда приходят интересные люди, специфический контингент, с которым приятно общаться, это самое главное.

Гитары , гитары и еще раз гитары

— Получается, «Андеграунд» появился в 2001 году?

— Не совсем. Существование магазина именно в таком формате под таким названием можно отсчитывать с 2009 года. А в 2012 году я начал сотрудничать с Санкт-Петербургской фирмой, торговавшей гитарами. Произошло это почти случайно — мне на почту пришло письмо, в котором предлагали гитары оптом. Я заинтересовался и в ходе поездки к друзьям в Петербург заодно заехал и в эту фирму, где приобрел партию гитар.

Когда я вернулся в Барнаул, торговля началась просто какая-то бешеная. Гитару с теплым зимним чехлом мы продавали за 3100 рублей. У нас забирали по 15 гитар в день, мы с напарником с ног сбились. Впоследствии я стал ездить в Петербург регулярно и недели проводил на складе, выбирая новые партии.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Потом я начал возить американские гитары. Раньше одна из стен в гитарном зале была полностью занята «американцами». Это было очень интересное время, я перепробовал массу американских гитар. Потом они сильно подскочили в цене и пришлось переориентироваться на другие направления.

Параллельно расширил ассортимент атрибутики — добавил туда всякие напульсники, кофты и т.д. Однажды даже организовал здесь уроки игры на гитаре. Впрочем, быстро стало ясно, что совмещать преподавание и администрирование магазина сложно, поэтому это дело я передал другому преподавателю.

Затем вместе с другом заинтересовались мексиканскими гитарами, начали возить их. У меня у самого «мексиканец» 1997 года. Также возим из Японии гитары разных производителей (из Кореи, Америки, Индонезии).

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Спокойный среди бурь

— Как отразились на «Андеграунде» кризисы последних лет: ковид и СВО?

— После начала спецоперации некоторое время было сложно, поскольку основным производителем рок-атрибутики был Киев. Однако вскоре выпавшие объемы заместила Москва. Ковид же негативно повлиял в целом, на доходы россиян и, соответственно, магазинов, но критичным для «Андеграунда» это не стало. Я сперва, как и все, закрылся, но мне это быстро надоело, и я открылся обратно. А концертов потом и вовсе стало еще больше, чем раньше.

Квартирники без квартиры

— А как «Андеграунд» превратился в концертную площадку и почему проходящие здесь выступления называются квартирниками?

— В таком формате раньше проходили мероприятия в квартирах. Человек мог не только песню сыграть, но и пообщаться с публикой, чай попить, о жизни поговорить. Рок-н-рольщики в подобных форматах чувствуют себя в своей тарелке. Для малознакомых с рок-движением людей это поначалу непривычно, но постепенно и они начинают втягиваться.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Первый квартирник прошел здесь в 2012 году 1 июня. Мы раздавали детям пирожные и тортики, 3D-рисунки на асфальте делали. Поблизости стояло 12 мотоциклов — съехались байкеры. Соседи зачем-то вызвали полицию. Полицейские приехали, увидели, что все мирно спокойно и уехали. Потом мы вытащили аппаратуру на улицу, начали концерт и полицию вызвали снова. Тогда мы просто переместились в «Андеграунд».

После этого ко мне подошел Леня «Шао» (экс-вокалист гр. «Теплая трасса» Леонид Веремьянин — прим. altapress.ru) и предложил делать квартирники регулярно. У меня на ул. Челюскинцев была репетиционная база, я оттуда перевез сюда свой аппарат и все завертелось.

Квартирники проходят каждые выходные. Постепенно мне начали писать видевшие наши прямые эфиры музыканты с других городов и оставлять заявки на выступления. Одно время на два месяца вперед все было забито.

Помимо местных, приезжали известные музыканты и коллективы из центральных областей: Умка (гр. Умка и броневичок), Олег «Манагер» Судаков, Рома ВПР, Сашка Кошка, Рада и Терновник, Алексей Вдовин и другие. Я давно уже никого не зову — сами пишут, предлагают.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Не концертами едиными

— А помимо концертов какие мероприятия проходят в «Андеграунде»?

— В субботу 11 марта, например, будем играть в «Мафию». Но такие игры у нас не очень часто — раз в месяц. Обычно собирается человек 35, игра продолжается часа 3−4 и всегда проходит очень весело. Еще у нас проходят такие мероприятия, как вечер с диафильмами и вечер с глюкофоном.

Пару раз в месяц мы проводим поэтические вечера. Иногда в режиме «свободного микрофона», иногда определенную тематику задаем. Трижды проводили «Лимоновские чтения» (поэтические вечера в честь писателя и политика Эдуарда Лимонова — прим. altapress.ru).

Один раз даже спектакль ставили. Сейчас готовим еще один — под руководством режиссера Евгения Щемелева при участии профессиональных актеров из краевого Театра драмы им. В.М. Шукшина.

«Андеграунд» — это пространство, в котором можно и музыку послушать, и поэзию, и много чего еще. Смысл в том, чтобы предоставить площадку для продвижения какого-то творчества. Зрителей ведь на самом деле гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд — помимо «оффлайна» с мероприятий ведутся прямые онлайн-трансляции в группе ВК.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

Флора , фауна и художества

— В группе ВК настоящей звездой стал живущий здесь кот Мохнат. Сообщалось, что он убежал. Не вернулся? И что за кошка теперь живет здесь вместо него?

— Однажды у меня появилась идея устраивать здесь автограф-сессии и некие «пре-пати» артистов, приезжающих с концертами в наш город. Заинтересовать их предполагалось дополнительной рекламой, но для этого требовалось расширить аудиторию, поэтому я занялся развитием сообщества во «ВКонтакте» и с этой целью начал разыгрывать там гитары.

Кот Мохнат появился не ради SMM — мы его приютили с улицы и он просто жил тут 4,5 года на свободном выгуле. Но действительно успел стать звездой видеороликов и фотосессий. Специфичный кот был — лежал и с важным видом позволял себя тискать. Ушел, но время от времени возвращается.

Две собаки некоторое время жили. Потом появилась кошка Алиса, кот Гибсон. У них два котенка родилось. У нас тут, кстати, не только фауна, но и флора есть — вон там кубинский табак растет.

Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова. Магазин «Андеграунд». Анна Зайкова.

— Здесь очень колоритные интерьеры. Росписи на стенах, афиши на потолке, скульптуры, картины. Все это сделано собственноручно?

— У нас и атрибутика тоже не просто лежит на прилавках, но и выполняет интерьерную функцию — создает атмосферу на концертах.

А художественным оформлением мы занимались коллективно с друзьями. Закрылись и начали ломать гипсокартон и создавать новый интерьер.

Это было в 2009 году и заняло 3,5 месяца. Так, собственно, и возник «Андеграунд» в том виде, который существует сейчас.