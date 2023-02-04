Барнаульский бар Che Guevara внезапно закрылся

Барнаульский бар Che Guevara (Пролетарская улица, 124) закрылся. Об этом сообщают организаторы концерта «Свидание».

Концерт музыкальной группы «Свидание» должен был состояться 24 марта в Che Guevara. О своем решении они сообщили 13 января в официальной группе.

Однако поздно вечером 3 февраля в группе появилась запись о том, что бар закрывается, а концерт переносится в Hairy Lemon Pub. О причинах закрытия им неизвестно. В официальной группе бара объявления о закрытии нет.

«Бар Che Guevara внезапно закрылся вместе с нашей предоплатой», — сообщили организаторы.

Организаторы оценивают такие изменения как позитивные — по их мнению, Che Guevara был «не очень».

Бар Che Guevara называл себя «территорией свободы» и филиалом жаркой Кубы в холодной Сибири.