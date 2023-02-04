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Жизнь

Барнаульский бар Che Guevara внезапно закрылся

Барнаульский бар Che Guevara (Пролетарская улица, 124) закрылся. Об этом сообщают организаторы концерта «Свидание».

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Концерт музыкальной группы «Свидание» должен был состояться 24 марта в Che Guevara. О своем решении они сообщили 13 января в официальной группе.

Однако поздно вечером 3 февраля в группе появилась запись о том, что бар закрывается, а концерт переносится в Hairy Lemon Pub. О причинах закрытия им неизвестно. В официальной группе бара объявления о закрытии нет.

«Бар Che Guevara внезапно закрылся вместе с нашей предоплатой», — сообщили организаторы.

Организаторы оценивают такие изменения как позитивные — по их мнению, Che Guevara был «не очень».

Бар Che Guevara называл себя «территорией свободы» и филиалом жаркой Кубы в холодной Сибири.

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