«К человеку с кошкой едет неотложка». Психолог рассказал, как можно лечиться музыкой

Музыка сопровождает нас в бесчисленном количестве жизненных ситуаций, знаменует собой дни рождений и смертей, звучит в юртах кочевников и концертных залах Европы, раздается в храмах всех религий. Но далеко не всем известно о ее медицинском аспекте. Подробнее о лечебных свойствах звука и музыки «СК» рассказал клинический психолог, исполнительный директор Ассоциации музыкальных психологов-психотерапевтов Антон Черепанов.

В госпиталях и санаториях

— Действительно ли музыкой можно лечиться?

— Хочу сразу отметить, что музыка — это всегда вспомогательное средство, часть комплексной терапии и сама по себе, конечно, панацеей не является. Тем не менее, преуменьшать ее эффект тоже не стоит.

В солдатских госпиталях во время Первой и особенно Второй мировой войны врачи обратили внимание, что когда к раненым приходят музыканты, у них улучшается настроение, самочувствие и даже анализы крови. Они быстрее идут на поправку. То есть, наблюдается непосредственное влияние музыки на организм. Именно это наблюдение и легло в основу, так сказать, академической музыкальной терапии.

Музыка влияет на различные физиологические ритмы: сердцебиение, дыхание, даже артериальное давление. Например, аритмичная, спокойная музыка с преобладанием минорного лада (трофотропная), может снижать давление, замедлять пульс. Быстрая и громкая музыка — наоборот.

Это активно используется в санаториях: еще в СССР устраивали музыкальные кабинеты релаксации. А в Европе и США уже с 1950-х годов обучают музыкальных терапевтов.

Оркестр «Импровиз». vk.com/improviz_orchestra.

Против ДЦП и синдрома Альцгеймера

— В лечении каких конкретных болезней используется музыкотерапия?

— Вспомним пример библейского царя Саула, у которого болела голова, и эскулап лечил ее звуками лиры. Любая музыка обладает анестетическим эффектом, но при условии, что она приятна человеку.

Когда я работал волонтером в хосписе, этот эффект был особенно заметен. Больным в терминальной стадии, чей уход ожидался со дня на день, становилось легче и удавалось абстрагироваться от наполненной страданиями действительности, когда они слушали музыку. Они даже пытались подпевать.

Ко мне на занятия, например, ходила девушка с ДЦП. Она выбирала перкуссионные инструменты и поначалу ей было трудно держать ритм, однако к концу первого года она уже попадала в ритм и держала его сама, несмотря на врожденное нарушение. У нее улучшились возможности саморегуляции, что проявлялось и в других сферах.

Зачастую музыка ассоциируется с конкретными воспоминаниями, это ее свойство тоже используется в терапии. Так, пожилые люди, больные Альцгеймером, слушали музыку из своего детства или юности — диапазон условно от 16 до 25 лет, то есть, сенситивный период развития мозга и формирования его эмоциональных отделов.

Прослушивание такой музыки вызывало у них бурю воспоминаний и приводило к общему улучшению памяти. Существуют даже так называемые «Альцгеймер-кафе», где воспроизводится не только музыка, но и другие элементы ушедшей эпохи. В таких кафе люди встречаются со своими престарелыми родственниками. В больнице пациенты их не узнают, а в подобных кафе — вспоминают.

Оркестр «Импровиз». vk.com/improviz_orchestra.

Психотерапевтические эксперименты

— А как применяется музыка в психотерапии?

— У меня были пациенты, страдавшие депрессией средней и тяжелой степени и находившиеся на лечении в психиатрической больнице. С экспериментальной группой мы музицировали, а контрольная не посещала таких занятий. В первой значительно улучшалось настроение участников. У них наблюдалось меньше проблем со сном, аппетитом, повышалось либидо. Отмечались различные положительные эффекты вплоть до стойкой ремиссии на протяжении трех-шести месяцев.

Также была у меня, например, группа студентов с социальной тревожностью: страх публичных выступлений, негативной оценки окружающих, замкнутость, мнительность. После серии занятий они получили эффект, эквивалентный тренингу поведенческо-социальных навыков, когнитивно-поведенеской психотерапии. То есть, абсолютно достоверен факт, что музыка способна снижать тревожность.

Помогает музыка и наладить коммуникацию с лицами, страдающими аутизмом. Это трудно, потому что для таких людей иногда вербальный канал не информативен. Когда мы с таким ребенком играем на музыкальном инструменте — это совершенно другой способ коммуникации — он ему доступен. Пациент начинает выражать много эмоциональных оттенков и даже конкретных посланий.

Оркестр «Импровиз». vk.com/improviz_orchestra.

На чем играют

— Какие музыкальные инструменты применяются в терапии?

— Как правило, это инструменты, обеспечивающие разнообразие, и простые в использовании — детские, этнические. Чтобы за пару минут человек мог освоить звукоизвлечение. Можем использовать лиру, гусли, ксилофон.

Этнические инструменты, например, дают не только новое впечатление, но и новый сенсорный, тактильный опыт.

Звучание ряда инструментов (глюкофон, ханг) участники четко ощущают телесно — поясницей, грудной клеткой.

— А так называемые «поющие чаши»?

— Поющие чаши — это скорее звукотерапия. Практика их применения исходит из той предпосылки, что звуки могут влиять на определенные органы своей частотой. Чаши дают эффекты в зависимости от опыта человека. Некоторые не ощущают ничего от этого тонкого воздействия, поскольку сначала нужно убрать более грубые зажимы. До любой музыки человека нужно сопроводить, чтобы у него развилась чувствительность к тонким музыкальным воздействиям.

Оркестр «Импровиз». vk.com/improviz_orchestra.

Оркестр «Импровиз»

— Как происходит сопровождение и как вообще выглядит курс музыкотерапии?

— Есть рецептивная музыкальная терапия, в ходе которой музыка только прослушивается. К такому формату тяготеют люди меланхолического темперамента. Все остальные типы нервной системы (сангвиники, флегматики, холерики) предпочитают участвовать в игре.

Это активная терапия, которой я и занимаюсь. Практика представляет собой групповые занятия. Пациенты собираются в круг, в центре лежат акустические инструменты: гитара, укулеле, перкуссия (ударные).

Сначала идет знакомство с инструментами, затем — несколько упражнений на повышение настроения, коммуникацию, развитие двигательной сферы. По итогам занятия полученный опыт всегда в обязательном порядке обсуждается. Без его интеграции и рефлексии этот процесс считать музыкотерапией нельзя.

Музыка. Фото предоставлено рекламодателем

В 2014 году я основал оркестр «Импровиз», посредством которого реализую идею использования музыки в психотерапии. С этим оркестром мы ездили по социальным и медицинским учреждениям Барнаула, проводили тренинги. Моя авторская программа за 10 лет работы сложилась следующим образом:

Введение — я рассказываю , что будет , а чего не будет на занятиях. Знакомство с инструментами — мы учимся импровизировать , это один из базовых принципов музыкотерапии. Голос и его использование. В этот блок входят пение , различная вокализация , освобождение от телесно-дыхательных зажимов. Совместное пение. У нас есть , например , приветственная и прощальная песня на каждом занятии — мы пропеваем имя каждого участника. Это у людей вызывает сильные положительные эмоции. Отдельное занятие посвящено прослушиванию музыки. Вариативно: либо релаксация музыкальная , либо танцевально-двигательная практика. В зависимости от состава группы.

— Что говорят об эффективности курсов сами участники?

— Здесь мнения разделяются: одни считают, что работает эффект плацебо — иначе, мол, профессиональные музыканты были бы самыми здоровыми людьми. Другие отмечают факт очевидного улучшения своего состояния. Как я уже говорил, музыка — не панацея, а лишь часть комплексной терапии, многое зависит и от остальных ее элементов. Для кого-то лучшей музыкой и вовсе может быть тишина, ведь в современной культуре ей практически не оставлено места.