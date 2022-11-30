30 ноября
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Жизнь

Наушники в уши. О последствиях громкой музыки рассказал врач-лор

О неприятных последствиях прослушивания музыки в наушниках на полную громкость и чем может обернуться эта привычка, рассказал изданию NEWS.ru. врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Музыка. Наушники.
Музыка. Наушники.
СС0

По словам специалиста, постоянное прослушивание громкой музыки может спровоцировать сенсоневральную тугоухость. Также он отмечает, что восстановить слух потом будет практически невозможно.

«Люди слушают музыку, речитативы, аудиокниги на частоте 1000 Гц. Если эта частота угасает, то проявляется плохая разборчивость речи, человек абсолютно дезориентирован. Он не может полноценно работать, общаться, выражать мысли, поэтому некоторые люди действительно сходят с ума, — уточняет врач.

Зайцев подчеркивает, что пристрастие к прослушиванию музыки на полной громкости можно спокойно считать такой же вредной привычкой, как курение и алкоголь.

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