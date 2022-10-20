20 октября
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Жизнь

Apple сокращает производство iPhone 14 Plus, который вышел две недели назад

Apple сокращает производство iPhone 14 Plus, пишет The Information со ссылкой на источники. Его продажи стартовали 7 октября.

Скриншот страницы iPhone 14
Скриншот страницы iPhone 14
apple.com/iphone-14/

По данным источников, Apple поручила как минимум одному производителю в Китае временно прекратить выпуск комплектующих для новинки. Как выяснилось, новинка плохо продается.

Почему iPhone 14 Plus не понравился поклонникам «яблочной» техники

Эта модель заменила собой iPhone 13 mini, спрос на который тоже оказался невысоким. В Apple посчитали, что новенький «гигант» подойдет вместо «малыша». Однако они ошиблись, предзаказы на iPhone 14 Plus оказались еще ниже.

Даже iPhone SE (2022), у которого сохранилась кнопка «домой», обскакал 14 модель.

Ранее Apple выпустил десятое поколение iPad.

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