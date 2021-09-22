Капелька на язычок. В Алтайском крае опасаются завоза страшного детского вируса и готовятся к вакцинации

С июня в Таджикистане зарегистрировано несколько случаев заболевания детей так называемым вакциноассоциированным полиомиелитом. Кроме того, в Афганистане, с которым граничит республика, сохраняется циркуляция дикого полиовируса первого типа. Учитывая высокую степень миграции в Алтайском крае сейчас принимают все меры для нераспространения заболевания. Рассказываем, чем страшен полиомиелит и почему прививка от него обязательна.

Какое заболевание обнаружили в Таджикистане

Это полиомиелит второго типа — вакциноассоциированный штамм, который дает яркие клинические проявления — заболевание, вызываемое вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение одного-двух месяцев после проведенной прививки живой оральной полиомиелитной вакциной.

Если в дошкольном учреждении проведена вакцинация, то в окружающую среду в течение этого времени поступает значительное количество вакцинных вирусов. Даже при идеальном соблюдении санитарных правил избежать обсеменения предметов окружающей среды очень трудно. Так что не привитые дети тоже могут быть инфицированы.

В Пакистане и Афганистане все еще циркулирует дики полиовирус, передающийся от не привитых детей к не привитым.

Мигранты. www.flickr.com/photos/noborder

Как дети заболевают полиомиелитом

Поскольку после прививки живой вакциной вирус может выделяться до 60 дней, нельзя допустить контакта в стационаре или детском саду не привитых детей и тех, которым недавно поставили вакцину.

Многие родители возмущены тем, что не привитого ребенка не берут в детский сад. Это объясняется как раз тем, что если остальные дети привиты, то ребенку может угрожать опасность полиомиелита.

«Пусть тогда наоборот — не пускают привитых детей», — ругаются родители в чатах. В региональном минздраве объясняют, что администрация детского учреждения всегда примет решение в пользу вакцинированных, поскольку их больше — 95−98% группы.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Каковы симптомы полиомиелита

Полиомиелит — это детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное вирусное заболевание, при котором поражается серое вещество спинного мозга. Им чаще всего заражаются дети до шести лет.

Инкубационный период длится от 5 до 35 дней. По статистике чаще всего заболевание протекает без нарушения двигательных функций — на один паралитический случай приходится десять непаралитических. Первые симптомы таковы:

Недомогание общего характера;

Повышение температуры в пределах до 40 °C;

Снижение аппетита;

Тошнота;

Рвота;

Мышечные боли;

Боли в горле;

Головные боли.

Перечисленные симптомы в течение одной-двух недель постепенно исчезают, однако в некоторых случаях могут длиться и более долгий срок. В результате головной боли и лихорадки возникают симптомы, свидетельствующие о поражении нервной системы.

Случается так, что полиовирус проникает в ЦНС, размножается в мотонейронах, что приводит к их гибели, необратимым парезам или параличам мышц.

Факт По данным ВОЗ, в одном из 200 случаев инфицирования полиомиелитом развивается необратимый паралич. 5−10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

«Здравографика» в 14-й детской поликлинике Барнаула. Анна Зайкова.

Как передается полиомиелит

Заражение происходит несколькими путями: воздушно-капельным, при употреблении загрязненных продуктов питания, при использовании одной посуды разными людьми, а также с водой.

Особенно опасны бессимптомные заболевшие или переносящие полиомиелит в неспецифической форме (с небольшой лихорадкой, общей слабостью, головной болью) без признаков поражения центральной нервной системы.

Такие люди могут заразить большое количество контактирующих с ними, поскольку диагноз заболевшим поставить сложно, а, следовательно, эти лица практически не подвергаются изоляции.

Как лечат полиомиелит

Больного обязательно госпитализируют, назначают постельный режим, прием обезболивающих и успокоительных, дезинфицируют очаг заболевания. При параличах проводят восстановительное лечение, а затем санаторно-курортную поддержку.

Легкие формы полиомиелита (протекающие без поражения ЦНС) проходят бесследно. Тяжелые паралитические формы могут приводить к стойкой инвалидизации и летальному исходу.

Такие формы не возможно вылечить. Единственный способ обезопасить ребенка — прививка.

Вакцина от полиомиелита. cvm-med.ru.

Что делают в Алтайском крае , чтобы предотвратить полиомиелит

По словам главного регионального эпидемиолога Ирины Переладовой, край активно включился в выявление детей, которые еще по разным причинам не привиты от полиомиелита.

«Роспотребнадзор и министерство здравоохранения плотно работают с миграционной службой, — говорит Переладова. — Мы получили список из 134 детей с местами регистрации. Рекомендовали провести обследование и срочную вакцинацию».

В Российской федерации уже зарегистрировано восемь детей с полиомиелитом, прибывших из Таджикистана: в Самаре, Воронеже, Хабаровском крае, Забайкалье, Ростовской области.

По словам Ирины Переладовой в крае уже пришло официальное письмо, подписанное главой Роспотребнадзора, о том, чтобы в поликлиниках выявили всех детей, которые по разным причинам не привиты (таких в регионе 800 человек) и провели внеочередную иммунизацию.

«Вакцины от полиомиелита в крае полно, — говорит главный эпидемиолог. — Проблема в том, что существуют родители со своими убеждениями, чаще религиозными, насчет прививок. Есть дети, у которых обнаружились отклонения в здоровье, и родители бояться их прививать. Нас всех спасает то, что ни одна клиника не примет ребенка без прививки, так удается профилактировать многие серьезные заболевания».

Факт Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде — он не разрушается в пищеварительной системе, не убивается антибиотиками, химическими препаратами, устойчив к проморозке и сушке, но погибает при кипячении, воздействии ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих средств.

Вакцина от полиомиелита. medikom.ua.

Как прививают от полиомиелита

Всего человек должен получить шесть прививок от полиомиелита. Первую ставят в три месяца, затем в 4,5. Эти первые две прививки делают инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), в которой нет живого вируса.

ИПВ вводится внутримышечно, после чего в крови начинают вырабатываться антитела ко всем трем типам полиовируса. В случае инфицирования эти антитела предотвращают распространение вируса в центральную нервную систему и защищают от развития паралича. Беда в том, что ИПВ предотвращает заражение, но не останавливает передачу вируса.

Следующие этапы — в шесть месяцев, в 18, 20 месяцев и в 14 лет — проводятся оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ, когда «капают на язык»). Она состоит из живых, ослабленных штаммов полиовируса. После получения всех доз ОПВ человек перестает передавать вирус другим и приобретает пожизненный иммунитет.

В Алтайском крае сейчас насчитывается около 5 000 детей, у которых вакцинальный комплекс не был завершен, для них существует угроза заболевания.

Шприц. Прививка. СС0

Ирина Переладова говорит, что в регион доставлена большая партия вакцины «Пентаксим». Она разом профилактирует пять наиболее опасных детских заболеваний — дифтерию, столбняк, коклюш, полиомиелит и инфекцию, вызываемую гемофильной палочкой, которая становится одним из возбудителей пневмонии и менингита.

Эту вакцину можно поставить в поликлинике по месту жительства.

Специалисты предупреждают, что из-за антипрививочных настроений могут вернуться все серьезные детские заболевания, от которых мы, казалось, избавились еще в прошлом веке. Например, в этом году у не привитых вовремя подростков зарегистрировали два случая столбняка.