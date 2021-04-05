Кардиолог Минздрава рассказал, к каким последствиям привел COVID-19 у «сердечников»

По словам Сергея Бойцова, у «сердечников», которые перенесли COVID-19, вырос риск осложнений, в том числе смертельных.
«Проблемы острого периода болезни у тех, которые переносили COVID: повышение риска осложнений и смерти у пациентов с сопутствующими ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения у пациентов без предшествующих ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения ковид-специфической терапии», — рассказал врач.
Даже те пациенты, которые не болели коронавирусом, все равно почувствовали на себе негативные последствия пандемии. Так, многие их них столкнулись с гиподинамией, увеличением массы тела, ростом потребления алкоголя, увеличением уровня стресса, а также тревожно-депрессивными расстройствами.
По мнению Сергея Бойцова, свою роль сыграли изменения в оказании экстренной и плановой медицинской помощи, снижение ее доступности и страх людей обращаться в больницы.
Ранее врач-кардиолог городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка назвала витамины, которые помогут организму после COVID-19.