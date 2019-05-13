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13 мая
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Здоровье

Кардиолог рассказал об опасности, которой подвергаются дети в школах

В российских школах, если у ребенка происходит остановка сердца, ему некому оказать первую помощь. Об этом заявил главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

По словам кардиолога, число детских сердечных приступов в России и в западных странах не сильно различается. Но на Западе половину детей удается спасти.

В России же есть серьезные проблемы с системой оказания первой помощи. В школах не хватает оборудования. Кроме того, некоторые медработники не обладают необходимым профессионализмом.

«Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают», — отмечает эксперт.

Ранее врачи назвали опасными для здоровья популярные лекарственные препараты, используемые для лечения стенокардии и высокого кровяного давления. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

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