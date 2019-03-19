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Здоровье

Кардиологи признали опасным для здоровья популярное лекарство

Врачи назвали опасными для здоровья популярные лекарственные препараты, используемые для лечения стенокардии и высокого кровяного давления, пишут «Известия». Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. Исследование Европейского общества кардиологов, в котором говорится о вреде таких препаратов, опубликовано на сайте EurekAlert!.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

По данным опытов, проведенных европейскими кардиологами, высокие дозы этого вещества повышают риск остановки сердца. А вот у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, этого побочного эффекта не выявили.

Ханно Тан,
доктор из Академического медицинского центра Амстердама:

Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта.

До этого исследования оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными. Но теперь нифедипин называют небезопасным.

Ханно Тан,
доктор из Академического медицинского центра Амстердама:

Исследование показало, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата.

Напомним, что в феврале стало известно об опасности препарата «Эреспал». Оказалось, что это популярное лекарство от астмы и заболеваний дыхательных путей способно вызвать остановку сердца.

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