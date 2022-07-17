17 июля
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Здоровье

Кардиолог рассказал, от чего чаще всего умирают россияне

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев считает, что депрессия провоцирует смертельно опасные заболевания, от которых умирают россияне.

Стресс. Депрессия.
Стресс. Депрессия.
unsplash.com

Так, депрессия может спровоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, деменцию, Альцгеймер, сахарный диабет и прочие заболевания.

«Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причинной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам», — рассказал Хорошев.

Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан, пишет ura.news.

«Чем лучше будет людям жить, чем комфортнее их существование, тем меньше поводов для развития смертельно опасных заболеваний», — подчеркнул врач.

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