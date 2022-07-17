Кардиолог рассказал, от чего чаще всего умирают россияне

Так, депрессия может спровоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, деменцию, Альцгеймер, сахарный диабет и прочие заболевания.
«Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причинной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам», — рассказал Хорошев.
Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан, пишет ura.news.
«Чем лучше будет людям жить, чем комфортнее их существование, тем меньше поводов для развития смертельно опасных заболеваний», — подчеркнул врач.
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