Кардиолог рассказал, от чего чаще всего умирают россияне

Так, депрессия может спровоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, деменцию, Альцгеймер, сахарный диабет и прочие заболевания.

«Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причинной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам», — рассказал Хорошев.