16 июля
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Здоровье

О пользе огурцов рассказала диетолог

Огурцы нормализуют выработку серотонина и тем самым помогают бороться с депрессией и апатией, рассказала психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека Анна Ивашкевич, сообщает URA.RU.

Огурцы.
Огурцы.
freepik.com/KamranAydinov

«Огурцы помогают лучше работать кишечнику благодаря тому, что улучшают его моторику. Плюс в них содержится клетчатка, которая также помогает нормализовать микрофлору. Благодаря этому у нас налаживается выработка серотонина, который необходим для борьбы с депрессией. Нормальная выработка серотонина в принципе помогает снизить риск развития и апатии, и всех нарушений нашего психиатрического состояния», — рассказала диетолог.

По ее словам, огурец является одним из лучших продуктов при диетах, потому что снижают аппетит.

Они содержат много жидкости, повышают количество хлора и натрия в организме, пишет Газета.Ru. В результате у человека налаживается и даже притупляется аппетит.

Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог.

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