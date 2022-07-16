О пользе огурцов рассказала диетолог

«Огурцы помогают лучше работать кишечнику благодаря тому, что улучшают его моторику. Плюс в них содержится клетчатка, которая также помогает нормализовать микрофлору. Благодаря этому у нас налаживается выработка серотонина, который необходим для борьбы с депрессией. Нормальная выработка серотонина в принципе помогает снизить риск развития и апатии, и всех нарушений нашего психиатрического состояния», — рассказала диетолог.
По ее словам, огурец является одним из лучших продуктов при диетах, потому что снижают аппетит.
Они содержат много жидкости, повышают количество хлора и натрия в организме, пишет Газета.Ru. В результате у человека налаживается и даже притупляется аппетит.
Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог.