Кашпировский попросил у Путина защиты и призвал отказаться от вакцинации от коронавируса

Советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отказаться от массовой вакцинации от коронавируса.

В видеообращении экстрасенс напомнил, что человечество в разные годы сталкивалось с разными пандемиями: холеры, чумы, оспы, птичьего гриппа, испанки.

«И вот разыгралась пандемия коронавируса. Первые ее зачатки, как свидетельствуют статистические данные, — где-то в 2012 году. А до этого? Это какая-то новая вариация пандемии. Но очень грозная, потому оставляет жуткие следы в легких. Многие сомневаются, что такое существует. Существует. Есть много умирающих», — сказал Кашпировский.

Экстрасенс заявил, что после пандемии начнется страшное — «всемирное погибание людей». При этом российский Минздрав, по его словам, уже сообщил о создании вакцины от коронавируса и обязательном характере вакцинации, пишет Lenta.ru. По мнению Кашпировского, эта кампания может привести к гибели многих россиян, в том числе женщин и стариков.

«Владимир Владимирович, защитите», — обратился он к Путину.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен тогда, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет.

Риски

Ранее о двух главных рисках новой вакцины от коронавируса рассказал иммунолог. Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева.

Препарат имеет два риска — он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме.