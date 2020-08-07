О двух главных рисках новой вакцины от коронавируса рассказал иммунолог

Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева.

Препарат имеет два риска — он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме.

«С того времени, которое прошло с появления коронавируса и с момента появления вакцины, можно создать хорошую вакцину. Но проверить, насколько она хороша, эффективна и безопасна, совершенно невозможно», — рассказал радио «Комсомольская правда» эксперт.

Пока в России известно лишь об успехе на нескольких десятках добровольцев, тогда как в Китае в первой фазе испытаний участвовали 500 человек, а в третьей фазе исследований в США — 30 тыс. человек.

Никто до конца не знает, как тип первой российской вакцины от COVID-19 будет вести себя в организме человека., отмечает иммунолог.

Спустя некоторое время могут проявиться побочные эффекты от препарата, которые ранее не были установлены, пишет ura.ru. Кроме того, недоработанная вакцина может привести к антителозависимому усилению инфекции.

Вакцинация. Анна Зайкова

Гонка

Россия лидирует в начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса. Однако у многих возникают вопросы о ее надежности и эффективности, пишет L’Express.

Есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку.

ВОЗ разделяет такие опасения и направила России предостережение с призывом соблюдать действующие протоколы при разработке вакцины.

Это необходимо, чтобы удостовериться в том, против чего работает вакцина, кому она может помочь, нет ли у нее побочных эффектов и не перевешивают ли они положительные качества.

Ранее своими опасениями поделились шведские эксперты. Они считают, что российские ученые едва ли могли успеть тщательно исследовать побочные эффекты прививки.