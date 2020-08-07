Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

О двух главных рисках новой вакцины от коронавируса рассказал иммунолог

Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Препарат имеет два риска — он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме.

«С того времени, которое прошло с появления коронавируса и с момента появления вакцины, можно создать хорошую вакцину. Но проверить, насколько она хороша, эффективна и безопасна, совершенно невозможно», — рассказал радио «Комсомольская правда» эксперт.

Пока в России известно лишь об успехе на нескольких десятках добровольцев, тогда как в Китае в первой фазе испытаний участвовали 500 человек, а в третьей фазе исследований в США — 30 тыс. человек.

Никто до конца не знает, как тип первой российской вакцины от COVID-19 будет вести себя в организме человека., отмечает иммунолог.

Спустя некоторое время могут проявиться побочные эффекты от препарата, которые ранее не были установлены, пишет ura.ru. Кроме того, недоработанная вакцина может привести к антителозависимому усилению инфекции.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

Гонка

Россия лидирует в начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса. Однако у многих возникают вопросы о ее надежности и эффективности, пишет L’Express.

Есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку.

ВОЗ разделяет такие опасения и направила России предостережение с призывом соблюдать действующие протоколы при разработке вакцины.

Это необходимо, чтобы удостовериться в том, против чего работает вакцина, кому она может помочь, нет ли у нее побочных эффектов и не перевешивают ли они положительные качества.

Ранее своими опасениями поделились шведские эксперты. Они считают, что российские ученые едва ли могли успеть тщательно исследовать побочные эффекты прививки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость