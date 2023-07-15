15 июля
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Здоровье

Кети Топурия рассказала о неудачной пластике

Певица Кети Топурия призналась, что ей потребовалась пластическая операция.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

По словам певицы, она попросила купить брата шоколадку. Тот выполнил ее просьбу, но кинул купленный шоколадный батончик ей в нос, указывает Газета.Ru. Дело было зимой. И лакомство он купил на улице. Твердая шоколадка повредила нос певицы. Выросла горбинка.

Топурия была не против горбинки на носу, но у нее также возникли проблемы с дыханием. В итоге она решила сделать ринопластику. Однако операция прошла неудачно.

Позже Топурия обратилась к другому хирургу, который исправил ей проблему.

Ранее Fashion Girl Кети Топурия призналась, что ее отец был вором в законе.

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