Кинологи «Аэрофлота» тренируют собак на поиск зараженных коронавирусом

В России началось исследование по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей COVID-19 — их попробуют выявлять с помощью собак, сообщил Роспотребнадзор.

В эксперименте участвует авиакомпания «Аэрофлот», сообщает «Интерфакс».

Кинологическая служба авиаперевозчика начала тренировать собак по выявлению образцов биоматериала от больных с COVID-19.

Кроме «Аэрофлота», в эксперименте участвуют Роспотребнадзор, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГНЦ «Вектор» и Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова.

Ранее аэропорт Хельсинки (Финляндия) запустил пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак.

В эксперименте задействованы 16 собак. Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут нюхать специально обученные собаки. Если пес распознает вирус, пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.

Прошедшие специальные тренировки служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью. Какой породы собаки задействованы в проекте — не уточняется.