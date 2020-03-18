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Здоровье

Китайские медики назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-2019

Европейским врачам следует усилить защиту медработников, которые ухаживают за больными с коронавирусом, заявили врачи в китайском городе Ухань.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В Ухане в первые недели эпидемии заразились тысячи врачей, в основном отоларингологи и окулисты. Из них не менее 46 скончались, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что, поскольку у некоторых зараженных новым коронавирусом проявляются лишь легкие симптомы или вообще их нет, они передают вирус окружающим. Поэтому необходимо постоянное тестирование, пишет «Росбалт».

Китайские врачи призвали проявлять осторожность даже после подавления вспышки инфекции — так как не исключены новые случаи заболевания.

Ранее китайские медики назвали группу крови, наиболее подверженную COVID-2019. Обладатели II группы крови наиболее уязвимы для коронавируса — к такому выводу на основании статистических данных пришли китайские исследователи.

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