Китайские медики назвали группу крови, наиболее подверженную COVID-2019

Обладатели II группы крови наиболее уязвимы для коронавируса — к такому выводу на основании статистических данных пришли китайские исследователи.

Сначала исследователи изучили контрольную группу из 3694 здоровых жителей китайского Уханя. В результате выяснилось, что 33,84% из них имеют I группу крови, 32,16% — II группу, 24,90% являются обладателями III группы крови, а еще 9,10% имеют IV группу.

Затем ученые проверили 2173 заразившихся коронавирусом пациента трех больниц Уханя и Шэньчжэня и 1775 пациентов больницы «Цзиньиньтань». Согласно статистике, 25,80% заболевших имели I группу крови, 37,75% — II группу, 26,42% являлись обладателями III группы крови, а еще 10,03% — IV группы, пишет bfm.ru.

Китайские ученые пришли к выводу — восприимчивость к COVID-19 в некоторой степени зависит от группы крови. Так, для людей со II группой вирус несколько опаснее, чем для остальных.

Статья опубликована на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.