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Жизнь

В России ввели систему штрафов за неправильное обращение с навозом

С 2 мая в силу вступили изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях. За несоблюдение правил обращения с побочными продуктами животноводства (ППЖ) теперь предусмотрены штрафные санкции, сообщает «Катунь 24».

В законе были внесены изменения в часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Они касаются установления административной ответственности за действия, которые привели к уничтожению плодородного слоя почвы или к ее порче. Причиной указанных нарушений стало несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства (ППЖ) при их использовании. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

За нарушение закона предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей.

Если действия нарушителей привели к вреду здоровью людей, окружающей среде или стали причиной эпидемии или эпизоотии, то штрафы будут следующими:

  • для должностных лиц — до 60 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — до 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России продолжает падать производство яиц.

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