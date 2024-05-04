В России ввели систему штрафов за неправильное обращение с навозом

В законе были внесены изменения в часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Они касаются установления административной ответственности за действия, которые привели к уничтожению плодородного слоя почвы или к ее порче. Причиной указанных нарушений стало несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства (ППЖ) при их использовании. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
За нарушение закона предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей.
Если действия нарушителей привели к вреду здоровью людей, окружающей среде или стали причиной эпидемии или эпизоотии, то штрафы будут следующими:
- для должностных лиц — до 60 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 600 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России продолжает падать производство яиц.
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