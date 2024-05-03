В России могут сделать публичные извинения в интернете смягчающим обстоятельством в суде

Также он призвал Ивлееву, недавно посетившую Донбасс, следовать примеру Киркорова.
Государственный деятель выразил одобрение способности короля эстрады самоиронично относиться к своим ошибкам и недочетам. По его мнению, блогерша выбрала неправильный подход, заявляя: «я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии».
Милонов подчеркнул, что российский народ милосерден и смог бы простить звезду, если бы Ивлеева изменила свой образ жизни и свои высказывания.
Ранее сообщалось, что депутат Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16».
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