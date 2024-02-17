В Госдуме призвали призвали таксистов не повышать цены из-за непогоды

"Катунь 24" сообщает, что депутаты заявили, что стоимость поездки на такси не должна превышать 20% от обычной цены. В таком случае стоимость поездки станет оптимальной и водители не будут в минусе.

Также они заявили, что поездки на короткие расстояния должны стоить разумно. Непогода, безусловно, влияет на стоимость, но такси не должно становиться роскошью.

Также отметили, что водители в случае штормового предупреждения могут не приезжать на заказы, которые, по их мнению, могут быть опасными.

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов призвал оснастить машины такси тревожными кнопками.

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