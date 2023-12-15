Стало известно, сколько россияне сэкономили на такси в 2023 году

SHOT сообщает, что с помощью специальных алгоритмов, которые предлагают подождать машину подольше, разделить поездку с еще одним человеком или поменять место назначения, жителям удалось сэкономить почти 3 млрд рублей.

Так, люди, которые выбирают дольше ждать автомобиль сэкономили 1 млрд. Те, кто решил ехать не один, сэкономили почти 1,5 млрд рублей, а пассажиры, выбирающие альтернативное место высадки сэкономили на 152 млн рублей меньше.

В декабре в России планируют потратить около 4 млрд на привлечение водителей в такси. В эту сумму включаются и бонусы, которые обеспечивают водителям дополнительный доход.

Ранее мы сообщали поднимали ли барнаульские таксисты цены в аномальный мороз.