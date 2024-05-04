Грибники Алтайского края вышли на тихую охоту и уже похвастались урожаем

Грибники Алтайского края уже вовсю собирают грибы. Фотографиями урожая они поделились в группе « Грибы и грибники Алтайского края ».

Сейчас идет сезон сморчков и собирают их обычно в Троицком районе и Бийске.

Только взгляните на этот большой урожай.

Ранее сообщалось, что названы грибные места сморчков в Алтайском крае.

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