Грибники Алтайского края вышли на тихую охоту и уже похвастались урожаем

Сейчас идет сезон сморчков и собирают их обычно в Троицком районе и Бийске.
Только взгляните на этот большой урожай.
Ранее сообщалось, что названы грибные места сморчков в Алтайском крае.
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Грибники Алтайского края уже вовсю собирают грибы. Фотографиями урожая они поделились в группе «Грибы и грибники Алтайского края».
Сейчас идет сезон сморчков и собирают их обычно в Троицком районе и Бийске.
Только взгляните на этот большой урожай.
Ранее сообщалось, что названы грибные места сморчков в Алтайском крае.
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