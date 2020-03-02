Какие продукты надо есть носителям разных групп крови, рассказали эксперты

Медики выделяют четыре группы крови, которые по-разному сочетаются друг с другом.

Для представителей каждой из них есть свой рацион питания, пришли к выводу зарубежные эксперты, пишет «Медицина 2.0». Метаболизм людей с разными группами крови отличается друг от друга.

Обладателям первой группы крови употреблять пищу, богатую белками — это рыба, мясо, представителям второй группы крови — вегетарианскую еду. Носителям третьей группы желательно потреблять красное мясо, а четвертой — морепродукты, считают эксперты. <При этом о резус-факторе исследователи «умалчивают">

Характер

Сейчас специалисты пытаются установить связь между группой крови и характером человека. По некоторым наблюдениям, люди второй группы крови очень миролюбивые, а с первой — общительные, пишет «Росбалт».

Носители третьей группы крови люди очень независимые, а четвертой — застенчивые, стеснительные, но заботливые и ответственные.

К таким выводам — как по гороскопу — пришли исследователи.

Ранее сообщалось, что исследователи 80 лет проводили глобальный эксперимент и раскрыли секрет счастья. С самого детства и до преклонного возраста добровольцам задавали вопросы о здоровье, отношении к жизни, работе и семье.

Итоги масштабного исследования показали, что ощущение счастья дарят хорошие отношения. При этом важно не количество социальных связей, а их качество.