Тропа Мазая, рок-фест, гуси-лебеди. 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал несколько вариантов, как провести эти выходные: например, сходить в лес погулять, посетить театр, посмотреть в кино пару триллеров или документалку о шахматистах.

В кино

Драма Мишеля Франко «Память» в «Премьере» — 4 мая, 19:00, 18+

Триллер Махалии Бело «Всемирный потоп» в «Мире» — 5 мая, 19:20, 18+

Фильм "Всемирный потоп". Кадр из фильма "Всемирный потоп".

В музей

Фольклорный спектакль «Вдоль по Московской» в музее «Город» — 4 мая, 13:00, 6+

Выставка «По канонам красоты» в Художественном музее — до 12 мая, ср с 10:00 до 18:00, чт с 11:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 0+

Выставка "По канонам красоты" в ГХМАК. vk.com/muzeighmak

В театр

«Ревизор» в Театре драмы — 4 мая, 17:30, 16+

«Дочери Тевье» в Музыкальном театре — 4 мая, 17:00, 12+

«Свободная пара» в Молодежном театре — 5 мая, 17:00, 18+

Спектакль "Свободная пара". mta-barnaul.ru

На концерт

ROCK ON! Fest в Hairy Lemon Pub — 5 мая, 18:00, 16+

На прогулку

Прогулка по «Тропе Мазая» от «Идем гулять» — 4 мая, 12:00, 12+

Прогулка по «Тропе Мазая» от «Идем гулять». vk.com/idem_peshkom_barnaul

Для детей

«Гуси-лебеди» в театре кукол «Сказка» — 5 мая, 11:00, 0+

Спектакль "Гуси-лебеди" в театре кукол "Сказка". vk.com/skazkabarnaul

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