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Здоровье

Китайские производители «взбодрились» и насыщают рынки высокотехноличной продукцией

Благодаря пандемии COVID-19 китайские производители аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) трудятся без устали, чтобы насытить международный высокотехнологичный рынок, сообщает пекинское деловое издание JINGJI GUANCHA BAO.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Рабочая смена коммерческих представителей сегодня превышает 10 часов.

Заказы приходят из США, Италии, Испании, Австралии и Ирака.

Американское и британское правительства говорят об остром дефиците аппаратов, пишет bfm.ru. Пять крупнейших европейских производителей выпускают в день 300 аппаратов ИВЛ. Штат Нью-Йорк, например, заказал 17 000 аппаратов по цене 25 тыс. долларов за штуку.

Между тем Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.

По ее словам главы агенства Вероники Скворцовой, система отличается от зарубежных аналогов тем, что созданы бактерицидные фильтры, которые позволяют не заражать пациентов друг от друга, когда они одновременно подключены к аппарату.

«За апрель месяц будет разработано 80 тысяч комплектов», — добавила Скворцова.

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