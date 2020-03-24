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Здоровье

Китайский профессор предупредила о возможности новой волны пандемии COVID-19

В Китае может возникнуть новая волна эпидемии COVID-19 — о риске сообщила интернет-ресурсу China News член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань, передает РИА Новости.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Врачи опасаются новых вспышек коронавируса Covid-19 в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу, рассказала эксперт.

Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Ханьчжоу являются городами, где риск появления нового очага COVID-19 особенно велик.

Профессор отметила, что ученые и медики должны продолжать наблюдения. Она добавила, что в некоторых провинциях уже возобновлено производство и многие граждане начали выходить на работу, пишет bfm.ru.

По данным ВОЗ, за все время пандемии в КНР были зафиксированы 81 093 случая заболевания коронавирусом, при этом смогли излечиться от болезни 72 703 человека (89,65%).

Патруль

Ранее телеведущий и журналист канала «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что считает необходимой мерой введение армейского патрулирования во всех городах России для обеспечения карантинных мер, поделился он в телеграм-канале.

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина. На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать. А то так и будем ждать жаренного петуха, пока он нам клюнет… Может, и клюнул уже, а у нас чувствительность другая», — написал Киселев.

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