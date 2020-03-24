Китайский профессор предупредила о возможности новой волны пандемии COVID-19

В Китае может возникнуть новая волна эпидемии COVID-19 — о риске сообщила интернет-ресурсу China News член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань, передает РИА Новости .

Врачи опасаются новых вспышек коронавируса Covid-19 в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу, рассказала эксперт.

Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Ханьчжоу являются городами, где риск появления нового очага COVID-19 особенно велик.

Профессор отметила, что ученые и медики должны продолжать наблюдения. Она добавила, что в некоторых провинциях уже возобновлено производство и многие граждане начали выходить на работу, пишет bfm.ru.

По данным ВОЗ, за все время пандемии в КНР были зафиксированы 81 093 случая заболевания коронавирусом, при этом смогли излечиться от болезни 72 703 человека (89,65%).

Патруль

Ранее телеведущий и журналист канала «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что считает необходимой мерой введение армейского патрулирования во всех городах России для обеспечения карантинных мер, поделился он в телеграм-канале.