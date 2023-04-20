Клиника «Пигмалион»: современные методы лечения

Поражения центральной и периферической нервной системы, последствия нарушения мозгового кровообращения, невропатии, радикулопатии … Жизнь современного человека зачастую осложняют эти и подобные проблемы неврологического характера. Что же делать?

На помощь придут современные медицинские технологии, которые на протяжении нескольких лет успешно применяют в клинике «Пигмалион». Одна из них — положительно зарекомендовавшая себя магнитная стимуляция. Магнитная стимуляция — это лечебное воздействие магнитными импульсами на центральную и периферическую нервную систему. Лечение проводится на магнитном стимуляторе «Нейро-МС». Аппарат посредством магнитного индуктора (койла) генерирует импульсное магнитное поле, приводящее к возникновению электрического тока в тканях пациента.

О действии магнитной стимуляции на организм пациента рассказывает врач-физиотерапевт клиники «Пигмалион» Лариса Гоман.

Магнитная стимуляция — это доступный, безболезненный и не требующий применения лекарств способ в реальном времени активировать пострадавшие участки головного, спинного мозга и периферических нервов, — объясняет врач. — Стимулирование головного мозга или транскраниальная магнитная стимуляция помогает восстанавливать нервные связи, «пробудить» неактивные участки коры головного мозга и активировать их скрытые ресурсы. Воздействие магнитными импульсами на периферическую нервную систему способствует восстановлению иннервации тканей, улучшению кровотока, устранению межтканевых отеков. После проведённого лечения пациенты отмечают уменьшение скованности движений, улучшение трофики тканей, увеличение чувствительности конечностей, исчезновение болей.

Лечение на магнитном стимуляторе «Нейро-МС» проводит врач-физиотерапевт Лариса Гоман. Фото: Анна Зайкова.

На счету Ларисы Гоман десятки успешных примеров восстановления посттравматических и постоперационных иннерваций. В беседе она привела пример, когда магнитная стимуляция помогла восстановить пациенту глотательный нерв.

После операции пациент не разговаривал, а также не мог самостоятельно глотать пищу — питался через зонд. Воздействием на периферический нерв в подчелюстной области за несколько процедур удалось полностью восстановить пациенту функцию глотания, а также речь, — рассказала врач.

Стимуляцию коры головного мозга применяют также и для коррекции развития маленьких пациентов. Алалии, дизартрии, задержки речевого и психического развития, детская афазия, ранний аутизм, заикание — вот далеко не полный перечень заболеваний, в лечении которых в клинике «Пигмалион» накоплен солидный опыт. Родителям детей с подобными нарушениями нелишне напомнить, что даже минимальные, на первый взгляд, проявления церебральной дисфункции в пре- и перинатальном периодах, в дальнейшем могут привести к грубому формирование моторных, речевых и интеллектуальных способностей ребенка.

В заключение можно добавить, что процедура на аппарате магнитной стимуляции неинвазивна, безболезненна и высокоэффективна. В некоторых случаях положительный эффект начинает проявляться уже после первой процедуры.

Специалисты клиники обеспечат обследование больного, сформируют индивидуальный протокол лечения и проведут курс реабилитации с помощью этого инновационного метода.

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