Клизмы ожидают космический экипаж киношников перед стартом на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос

Первые дни на станции киношники могут столкнуться с тошнотой, отеками лица от прилива крови к голове, мигренями и так называемым «обратным кувырком», рассказал Котов. Котов знает трижды летал в космос и знает, о чем говорит.

«После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости», — цитирует замдиректора Института медико-биологических проблем РАН РИА Новости.

Шампанское и клизьма

Доктор также рассказал о космической традиции: участникам киномиссии в день старта могут предложить бокал шампанского, пишет «Росбалт».

«Такая традиция действительно существует. Будет или не будет она выполнена в этот раз, не знаю», — отметил Котов.

По его словам, «бокал» употребляется тут символически: «Наливают, скорее, для вида. Не все космонавты, особенно командиры экипажей, даже пригубляют напиток. А некоторые зачастую наливают обычную воду».

Актрисе и режиссеру также могут предложить очистить перед стартом кишечник — попросту сделать клизмы.

Особенно актуально это было при двухсуточном полете на станцию в корабле «Союз». Но поскольку Пересильд и Шипенко летят по укороченной, трехчасовой схеме, «для них эта проблема не столь актуальна.

5 октября с Байконура запустят ракету с кораблем «Союз МС-19».

Летящие на МКС Пересильд и Шипенко займутся на орбите съемками первого художественного фильма о космосе.

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий провел чин освящения ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту.