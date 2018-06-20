Специалисты рассказали, когда на Алтае станет меньше комаров и мошек

Число комаров в Алтайском крае растет, но скоро пойдет на спад. Это связано с выплодом стрекоз, которые появятся в течение 1-2 недель. Об этом altapress.ru рассказали в краевом центре гигиены и эпидемиологии.
"Комаров становится больше, это естественный процесс. Но разлившаяся Обь и теплая погода существенно не повлияют на их численность", — рассказала Светлана Тымко, энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии.
Доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ Ирина Кудряшова считает, что точный прогноз дать сложно.
Ирина Кудряшова,
доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ:
— С одной стороны, когда сойдет вода, в пойме останется много мелких, хорошо прогреваемых и богатых органикой водоемов. Там хорошее место для развития комаров. Но нужно помнить, что из куколок на поверхность воды они выходят по ночам. Если будет грозовая ночь и ветер, то популяция погибнет.
Первая волна мошек была в начале июня, говорит Ирина Кудряшова. По ее словам, на Барнаулке в районе шлюзов селятся огромные колонии мошек. Их количество может увеличиться. За счет влажности и теплой погоды они развиваются быстрее — за 10-20 ней. При неблагоприятных условиях развитие может длиться до 1,5 месяцев. Тогда их станет меньше.
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