Специалисты рассказали, когда на Алтае станет меньше комаров и мошек

"Комаров становится больше, это естественный процесс. Но разлившаяся Обь и теплая погода существенно не повлияют на их численность", — рассказала Светлана Тымко, энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии.

Доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ Ирина Кудряшова считает, что точный прогноз дать сложно.

Ирина Кудряшова,

доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ:

— С одной стороны, когда сойдет вода, в пойме останется много мелких, хорошо прогреваемых и богатых органикой водоемов. Там хорошее место для развития комаров. Но нужно помнить, что из куколок на поверхность воды они выходят по ночам. Если будет грозовая ночь и ветер, то популяция погибнет.

Первая волна мошек была в начале июня, говорит Ирина Кудряшова. По ее словам, на Барнаулке в районе шлюзов селятся огромные колонии мошек. Их количество может увеличиться. За счет влажности и теплой погоды они развиваются быстрее — за 10-20 ней. При неблагоприятных условиях развитие может длиться до 1,5 месяцев. Тогда их станет меньше.