Вакцина сейчас проходит доклинические испытания, после успешного завершения которых начнутся клинические исследования.
Препарат был разработан совместными усилиями ученых из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
Михаил Мурашко также подчеркнул, что исследования проводятся за счет государственного финансирования в рамках государственных программ.
Ранее сообщалось, что ученые назвали простой способ предотвратить рак.
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