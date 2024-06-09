Первые результаты исследований российской вакцины от рака могут быть опубликованы уже к концу текущего года, о чем сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вакцина сейчас проходит доклинические испытания, после успешного завершения которых начнутся клинические исследования.

Препарат был разработан совместными усилиями ученых из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Михаил Мурашко также подчеркнул, что исследования проводятся за счет государственного финансирования в рамках государственных программ.

Ранее сообщалось, что ученые назвали простой способ предотвратить рак.

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