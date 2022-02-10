Когда QR-коды по антителам начнут выдавать в России

Как сообщили ранее в Минцифры, для выдачи QR-кодов по антителам нужен специальный сервис. Его запустят на портале «Госуслуги».
«Мы разработаем и запустим на „Госуслугах“ соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — уточнили в ведомстве.
QR-коды по антителам начнут выдавать в России с 21 февраля, следует из приказа Минздрава, опубликованного на сайте правовой информации.
QR-код будет действовать полгода — с даты, в которую получен результат теста на антитела.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в 2021 году заявил: количество антител у вакцинированных и переболевших не важно при получении QR-кодов. Он также указал, что этот показатель по-разному оценивают в России.
«Уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, что защитит и что не защитит», — сказал Хубезов.