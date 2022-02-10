Когда QR-коды по антителам начнут выдавать в России

1 Как и где россиянам будут выдавать QR-коды по антителам?

Как сообщили ранее в Минцифры, для выдачи QR-кодов по антителам нужен специальный сервис. Его запустят на портале «Госуслуги».

«Мы разработаем и запустим на „Госуслугах“ соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — уточнили в ведомстве.