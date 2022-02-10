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Когда QR-коды по антителам начнут выдавать в России

Выдавать QR-коды по антителам в России планировали с 1 февраля. Но, отмечалось ранее, Минцифры пока не получило методологию для формирования таких сертификатов. Когда можно будет оформить «новый» QR-код — в нашем разборе.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com.
1 Как и где россиянам будут выдавать QR-коды по антителам?

Как сообщили ранее в Минцифры, для выдачи QR-кодов по антителам нужен специальный сервис. Его запустят на портале «Госуслуги».

«Мы разработаем и запустим на „Госуслугах“ соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — уточнили в ведомстве.

2 Когда можно получить QR-код по антителам?

QR-коды по антителам начнут выдавать в России с 21 февраля, следует из приказа Минздрава, опубликованного на сайте правовой информации.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com
3 А сколько будет действовать QR-код по антителам?

QR-код будет действовать полгода — с даты, в которую получен результат теста на антитела.

4 Что о QR-кодах по антителам говорили в 2021-м?

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в 2021 году заявил: количество антител у вакцинированных и переболевших не важно при получении QR-кодов. Он также указал, что этот показатель по-разному оценивают в России.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com.

«Уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, что защитит и что не защитит», — сказал Хубезов.

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