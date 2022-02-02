Ковидная дилемма. Когда QR-коды по антителам будут выдавать в России

1

Выдача QR-кодов по антителам. Что для этого нужно?

Как сообщили «Интерфаксу» в Минцифры, для выдачи QR-кодов по антителам нужен специальный сервис. Его запустят на портале «Госуслуги».

«Мы разработаем и запустим на „Госуслугах“ соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — пояснили в пресс-службе ведомства.