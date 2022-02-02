2 февраля -13°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Ковидная дилемма. Когда QR-коды по антителам будут выдавать в России

Выдачу QR-кодов по антителам планировали начать в России после 1 февраля. Но Минцифры пока не получило методологию, по которой будут формировать COVID-сертификаты. Когда «Госуслуги» подготовят к «новым» QR-кодам — в нашем разборе.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com
1
Выдача QR-кодов по антителам. Что для этого нужно?

Как сообщили «Интерфаксу» в Минцифры, для выдачи QR-кодов по антителам нужен специальный сервис. Его запустят на портале «Госуслуги».

«Мы разработаем и запустим на „Госуслугах“ соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

2
Когда начнут выдавать QR-коды по антителам?
Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Без действующего регламента «сложно оценивать готовность реализации функционала на «Госуслугах», — подчеркнули в Минцифры.
Оформлять сертификаты по антителам начнут, когда в нормативно-правовую внесут изменения, регулирующие их выдачу.

3
А что о QR-кодах по антителам говорили раньше?

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в прошлом году отмечал: количество антител у привитых и переболевших ковидом не важно при получении QR-кодов. Он указал на то, что этот показатель в России оценивают по-разному.

Сертификат о вакцинации. QR-код.
Сертификат о вакцинации. QR-код.
altapress.ru

Хубезов сказал: «Уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим и что защитит и что не защитит».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость