Ковидная дилемма. Когда QR-коды по антителам будут выдавать в России

Как сообщили «Интерфаксу» в Минцифры, для выдачи QR-кодов по антителам нужен специальный сервис. Его запустят на портале «Госуслуги».
«Мы разработаем и запустим на „Госуслугах“ соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Без действующего регламента «сложно оценивать готовность реализации функционала на «Госуслугах», — подчеркнули в Минцифры.
Оформлять сертификаты по антителам начнут, когда в нормативно-правовую внесут изменения, регулирующие их выдачу.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в прошлом году отмечал: количество антител у привитых и переболевших ковидом не важно при получении QR-кодов. Он указал на то, что этот показатель в России оценивают по-разному.
Хубезов сказал: «Уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим и что защитит и что не защитит».