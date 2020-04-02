Когда в России завершится вспышка коронавируса. Прогноз

Об этом он заявил в эфире программы «Док-ток» на Первом канале. По словам эксперта, на данный момент пик распространения инфекции еще не пройден. По мнению Никифорова, его следует ждать в середине следующей недели — 8−10 апреля.

Главный инфекционист ФМБА добавил, что подобных респираторных инфекций обычно происходит такой подъем, а потом спад, который длится примерно 10−12 недель.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в России составляет почти 2800 человек в 75 регионах.

В субъектах Федерации вводятся ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции.