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Здоровье

Когда в России завершится вспышка коронавируса. Прогноз

Вспышка новой коронавирусной инфекции Covid-19 в России должна завершиться к лету, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Об этом он заявил в эфире программы «Док-ток» на Первом канале. По словам эксперта, на данный момент пик распространения инфекции еще не пройден. По мнению Никифорова, его следует ждать в середине следующей недели — 8−10 апреля.

Главный инфекционист ФМБА добавил, что подобных респираторных инфекций обычно происходит такой подъем, а потом спад, который длится примерно 10−12 недель.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в России составляет почти 2800 человек в 75 регионах.

В субъектах Федерации вводятся ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции.

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