5 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Колбаса вместо импортных лекарств: в России создали продукт, снижающий уровень сахара в крови

В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови, рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин, пишет РИА «Новости».

Колбасы.
Колбасы.
Анна Зайкова, altapress.ru

Производство планируют запустить уже к концу осени.

Рецептура и технология продукта были разработаны на базе РГАУ-МСХА и Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.

По словам Гурина, была экспериментально доказана эффективность добавления в вареную колбасу лекарственного растительного препарата гипогликемического действия «Арфазетина» для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Также снижение уровня глюкозы в крови происходило после введения в рецептуру настоя створок фасоли.

Планируется начать производство с небольших партий, по 200 кг продукции в день, а затем постепенно наращивать объемы, пишет Газета.Ru.

Гурин указал — такая колбаса будет востребована людьми с преддиабетом и диабетом 2 типа — таких в стране насчитывается 5,1 млн.

Вместо лекарства

Употребление продукта способно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета, в частности препаратов «Глюкобай» или «Сиофор», заявил доцент.

Цена же практически не будет отличаться от обычной колбасы, заверил он.

Между тем ранее сообщалось, что из-за оболочек уменьшится ассортимент сосисок и колбасы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость