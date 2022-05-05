Колбаса вместо импортных лекарств: в России создали продукт, снижающий уровень сахара в крови

В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови, рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин, пишет РИА «Новости» .

Производство планируют запустить уже к концу осени.

Рецептура и технология продукта были разработаны на базе РГАУ-МСХА и Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.

По словам Гурина, была экспериментально доказана эффективность добавления в вареную колбасу лекарственного растительного препарата гипогликемического действия «Арфазетина» для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Также снижение уровня глюкозы в крови происходило после введения в рецептуру настоя створок фасоли.

Планируется начать производство с небольших партий, по 200 кг продукции в день, а затем постепенно наращивать объемы, пишет Газета.Ru.

Гурин указал — такая колбаса будет востребована людьми с преддиабетом и диабетом 2 типа — таких в стране насчитывается 5,1 млн.

Вместо лекарства

Употребление продукта способно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета, в частности препаратов «Глюкобай» или «Сиофор», заявил доцент.

Цена же практически не будет отличаться от обычной колбасы, заверил он.

Между тем ранее сообщалось, что из-за оболочек уменьшится ассортимент сосисок и колбасы.