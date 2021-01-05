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Здоровье

Количество обморожений в Алтайском крае резко возросло из-за сильных морозов

Число обморожений резко увеличилось в Алтайском крае в первые дни января из-за сильных морозов. Как сообщают «Вести Алтай», в Центре термических поражений в данный момент перегружено ожоговое отделение.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Заведующий ожоговым отделением Центра термических поражений Виктор Сигитов, высказываясь о текущем положении дел, отмечает: «По статусу 40 пациентов должно быть. У нас 49 пациентов. Из них с отморожениями только 17 человек лежат в отделении. Если такая будет поступательная тенденция людей, то мы можем захлебнуться просто».

Медики констатируют — в 99% случаев взрослые пациенты поступают в отделение в состоянии алкогольного опьянения.

Виктор Сигитов,
заведующий ожоговым отделением Центра термических поражений:

Отморожение — это неадекватность оценки своего состояния. То есть человек выходит в алкогольном опьянении. Он не рассчитывает свои силы. На каком-то этапе у него теряется сознание. Его находят люди, прохожие, и сообщают в скорую.

Напомним, что синоптики вновь прогнозируют аномальные морозы в Алтайском крае. Таким образом, период сильных холодов, который длится с нового года, продолжается.

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