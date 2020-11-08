+235. Количество заболевших в крае продолжает расти

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21 034 человека, в том числе 1 541 ребенок, выздоровело всего 17 662 (+275) человека. За весь период умерло 871 (+13) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 429 (+6) человек; иные причины смерти — 438 (+7) человек; на экспертизе — 4 человека.
По состоянию на 8 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 487 человек.
Количество тяжелобольных — 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 174.
В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ — 503. Резервных коек 709.
5 103 человека, переносящие болезнь бессимптомно, находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 371 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.