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Здоровье

+235. Количество заболевших в крае продолжает расти

Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 275 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 — 6.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21 034 человека, в том числе 1 541 ребенок, выздоровело всего 17 662 (+275) человека. За весь период умерло 871 (+13) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 429 (+6) человек; иные причины смерти — 438 (+7) человек; на экспертизе — 4 человека.

По состоянию на 8 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 487 человек.

Количество тяжелобольных — 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 174.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ — 503. Резервных коек 709.

5 103 человека, переносящие болезнь бессимптомно, находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 371 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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