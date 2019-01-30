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Здоровье

Количество жертв коронавируса возросло до 170 человек

За последние сутки количество погибших от коронавируса возросло до 170 человек, заражение подтверждено у 7 711, сообщают РИА Новости.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

Днем ранее официально сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших. За сутки из больниц выписали 124 человека.

Коронавирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. Известно о случаях заражения еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. Случай заражения вирусом также впервые подтвердился в Тибете.

Работу в КНР приостановили такие крупнейшие компании, как Toyota, Honda, Starbucks, пишет «Коммерсант».

Региональный минздрав заверил, что подводов для паники у жителей Алтайского края пока нет.

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