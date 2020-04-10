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Здоровье

Коллеги обвиняют Льва Лещенко в распространении коронавируса

Российский певец Лев Лещенко, который лежал в больнице в Коммунарке с двухсторонней пневмонией, рассказал о том, что тяжело переживает обвинения со стороны представителей шоу-бизнеса, которые «инкриминируют» ему распространение коронавируса.

Лев Лещенко.
Лев Лещенко.
ru.wikipedia.org

Сам 78-летний музыкант, по его словам, не знает, чем болел, так как лабораторные исследования показали противоречивые результаты, заявил он в интервью «МК».

«Больше изматывают какие-то нападки, измышления. Эти выяснения — куда пошел, зачем пошел, с кем виделся. Переживаю за каждого человека, с которым столкнулся в последнее время», — заявил певец.

И добавил, что «физическая боль не причиняет такого изматывающего состояния, которое причиняют душевные терзания», пишет znak.com.

Певец добавил, что в данный момент он находится дома и завершает лечение амбулаторно.

25 марта СМИ сообщили, что Лещенко попал в реанимацию в больницу в Коммунарке с двухсторонним воспалением легких. Baza передавала, что у певца был положительный анализ на коронавирус. Вместе с Лещенко была госпитализирована и его супруга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил свое присутствие на дне рождения Аллы Крутой (сестры Игоря Крутого), где также находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.

Он также уточнил, что самого Лещенко там не видел.

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