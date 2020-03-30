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30 марта 4°C
Коронавирус

Коллективный иммунитет: вирусолог рассказал, когда Covid-19 станет сезонным ОРВИ

Коронавирус не подвержен сезонности, так что он не исчезнет с приходом теплой весны и лета, заявил Reminder вирусолог, профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Эпидемия набирает обороты и в Бразилии, где сейчас лето, и в Индии и Пакистане, где весной очень жарко, и в Мексике, где тоже жарко и много солнца.

Дело в том, что для РНК-содержащих вирусов, коим является новый коронавирус, ультрафиолет не является слишком опасным — он не может вызывать такие же изменения, как в ДНК, из которой состоит геном у всех клеточных организмов, от бактерий до человека, утверждает ученый.

Александр Бутенко,
глава отдела арбовирусов НИИ вирусологии Минздрава:

Поскольку способ передачи воздушно-капельный, температура воздуха не имеет особенного значения. Допустим, проходит больной человек, он оставил такое облачко аэрозоля от своего кашля, потом заразился ближайший его какой-то сосед по очереди, например, или в метро. Другое дело, что, может быть, на поверхности разных предметов сохраняется при более низких температурах, но это не основной способ передачи.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Иммунитет

Переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет. И чем больше людей переболели, тем меньше будет новых заражений, то есть эпидемия пойдет на спад, считает Алексей Потехин.

Когда человечество приобретет коллективный иммунитет, коронавирус перейдет в список сезонных ОРВИ, и люди будут болеть еще одной вирусной простудой, даже не пытаясь идентифицировать ее возбудителя, считает профессор.

Жесткий вариант

Но сейчас высоки шансы столкнуться с «жестким» вариантом.

Россия пока в самом начале эпидемии, которая у нас проявилась позже, чем в Европе. И пик заболеваемости впереди, отметил ученый.

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