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Здоровье

Ком в горле назвали признаком смертельно опасных болезней

Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала «Пятому каналу» об опасных заболеваниях, сигналом которых может быть ощущение кома в горле.

Горло.
Горло.
СС0

Ескова отметила, что в первую очередь ком в горле свидетельствует об опасном инфицировании вирусами.

«При ангине воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению — это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей», — подчеркнула она.

Также ощущение может возникать при злокачественных новообразованиях — тяжело не только употреблять пищу и пить воду, но и даже дышать.

Бывают случаи, когда ком в горле сигнализирует о заболеваниях желудочно-кишечного тракта — изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Если появляется серьезное першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций.

«Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть», — пояснила медик.

Ескова успокоила тем, что ком в горле чаще всего появляется при сильном нервном напряжении или стрессе, поэтому такое ощущение исчезнет после «равновесия».

Однако в любом случае лучше не ждать, пока ком сам «рассосется», а следует незамедлительно обратиться к врачу.

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