Комфортное убежище: миллиардеры для самоизоляции используют яхты

Многие крупные яхты имеют запасы для дальних плаваний, их инженерные системы могут поддерживать жизнедеятельность в течение нескольких месяцев, и большая часть экипажа проходит медицинскую подготовку.

Яхты бросают якорь возле островов, где налажены авиационные перевозки и планируют оставаться там до тех пор, пока не будут сняты глобальные ограничения.

Джонатон Беккет, генеральный директор брокера люксовых яхт Burgess, недавно рассказал о роскошном образе жизни на яхтах, на которых немногие покупатели заказали семинедельные и четырехнедельные чартеры для своих семей, чтобы «переждать пандемию», пишет bfm.ru.

Для многих огромная яхта, расположенная в экзотическом месте, определенно кажется «удивительным убежищем» для самоизоляции, поэтому, очевидно, что клиенты стремятся попасть на борт.

В России есть единственный регион, где не зарегистрирован Covid-19. Это Республика Алтай. Но субъект находится на самоизоляции. Поэтому массово «спасаться» там не стоит — на границе с Алтайским краем работают посты ГИБДД. И без документов, разрешающих на экстренный въезд в республику простому человеку так просто не попасть. <Правда, ничего неизвестно о миллионерах, которые иногда там отдыхают.>

Аэропорт также «изолирован» от московских рейсов.