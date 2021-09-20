Конец пандемии предсказал специалист

Он полагает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться весной 2022 года.
Хотя сделать точный прогноз по пандемии коронавируса крайне сложно, потому что COVID-19 — «непредсказуемый» вирус, и неизвестно, как поведет себя инфекция в дальнейшем, пишет «Росбалт».
«Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года», — отметил Фаучи.
И добавил — так случится, если не появятся еще более опасные штаммы.
Между тем варианты коронавируса продолжают совершенствоваться при перемещении по воздуху. Они эволюционируют, чтобы быстрее находить «жертв».