Конец пандемии предсказал специалист

Есть шанс, что ковид в скором времени отступит, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, пишет The Telegraph .

Он полагает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться весной 2022 года.

Хотя сделать точный прогноз по пандемии коронавируса крайне сложно, потому что COVID-19 — «непредсказуемый» вирус, и неизвестно, как поведет себя инфекция в дальнейшем, пишет «Росбалт».

«Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года», — отметил Фаучи.

И добавил — так случится, если не появятся еще более опасные штаммы.

Между тем варианты коронавируса продолжают совершенствоваться при перемещении по воздуху. Они эволюционируют, чтобы быстрее находить «жертв».