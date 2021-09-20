20 сентября
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Здоровье

Конец пандемии предсказал специалист

Есть шанс, что ковид в скором времени отступит, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, пишет The Telegraph.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Он полагает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться весной 2022 года.

Хотя сделать точный прогноз по пандемии коронавируса крайне сложно, потому что COVID-19 — «непредсказуемый» вирус, и неизвестно, как поведет себя инфекция в дальнейшем, пишет «Росбалт».

«Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года», — отметил Фаучи.

И добавил — так случится, если не появятся еще более опасные штаммы.

Между тем варианты коронавируса продолжают совершенствоваться при перемещении по воздуху. Они эволюционируют, чтобы быстрее находить «жертв».

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