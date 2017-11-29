Как в Алтайском крае делают контактные линзы и почему за ними приезжают со всего мира

Если у человека разная диоптрийность, например, один глаз -4, а другой -6, стандартный набор из магазина, где обе линзы одинаковые, ему не подойдет. В оптиках и магазинах практически невозможно найти линзы и очки для тех, у кого зрение -15 или +20. В таком случае их спасают линзы, изготовленные индивидуально. Именно для таких людей работает барнаульская лаборатория. В месяц там изготавливают около 200 пар линз, но больных на самом деле гораздо больше, отмечают врачи.

Подбор и изготовление линз начинаются еще в кабинете врача. Офтальмолог проверяет зрение пациента, подбирает линзы, рассчитывает нужные параметры диоптрий по специальной таблице и отдает в лабораторию. Там по расчетам врача изготавливают пару индивидуальных линз.

В лаборатории делают два вида линз — жесткие и мягкие. Первые применяют для коррекции сложных дефектов роговицы. Они более долговечны и позволяют видеть четче, чем мягкие. Процесс изготовления жестких и мягких контактных линз не сильно отличается, но первые делать сложнее, отмечает Анатолий Серебров, старший инженер лаборатории контактной коррекции зрения. Все материалы для изготовления в лабораторию привозят из-за рубежа.

Этапы изготовления контактных линз

Для начала на полировальник надевают специальную заготовку из которой потом вытачивают линзу. Для жестких линз заготовки сделаны из полиметилметаакрилата, а жесткие газопроницаемые линзы делают на основе силикона — это позволяет глазам дышать.

На первом этапе на специальном станке протачивают внутреннюю поверхность линзы. Затем её полируют и проверяют качество полировки. Здесь используют чистый авиационный керосин. На каждом этапе специалист следит за процессом через микроскоп.

Третий этап — проверка радиуса линзы.

Четвертый этап — центровка. Оправу линзы нагревают, наносят воск. Это делается для того, чтобы внутренняя и внешняя поверхности диоптрий совпадали.

Затем толщину линзы измеряют на толщиномере и снова протачивают до нужных параметров.

После этого проверяют диоптрийность и с обеих сторон обтачивают края линзы, чтобы они не были слишком толстыми. Если края будут толще положенного, линза будет резать глаз.

Следующий этап — полировка наружной поверхности и проверка, чтобы не было царапин.

Затем линзу нагревают на специальной плитке, разогретой до 60-70 С, размягчают наклеенный воск и очищают её с помощью бензина.

Последний этап — снова контроль. После этого линзу протирают, кладут в футляр и отдают врачам.

Пациент примеряет линзы и если что-то не подошло, их отправляют в лабораторию на корректировку. Врачи обучают людей надевать и снимать линзы, ухаживать за ними.

Александр Шмаков,

врач-офтальмолог первой категории:

Форму линз корректировать надо каждые полтора года, потому что их конфигурация меняется вместе с человеком. Меняется диоптрийность, человек то худеет, то полнеет и из-за этого перестраивается жировая клетчатка глаза.

Есть линзы, которые носят две недели, а есть те, что делаются на полтора-два года. Главное — не перенашивать их. Это может привести к помутнению роговицы и ухудшению зрения, рассказывает старшая медсестра лаборатории Людмила Дорофеева.

Как долго делают линзы Время изготовления линз разное. Если люди приезжают из районов, то для них стараются делать срочно — в течение нескольких часов и выдать в тот же день.

На изготовление одной пары обычных жестких линз уходит около трех часов, газопроницаемые — три-четыре часа.

Мягкие линзы делают дольше — около недели. Потому что их размачивают в специальном растворе в течение двух дней, кипятят.

В лаборатории делают диоптрии для всех глаз — и для тех у кого -30, +30 и простые цветные линзы для людей со стопроцентным зрением.

Иностранцы и иногородние приезжают в алтайскую больницу потому, что здесь линзы сделать дешевле, чем в других местах, а специалисты лаборатории работают в ней уже 35 лет — с момента открытия.