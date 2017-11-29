Здоровье

Как в Алтайском крае делают контактные линзы и почему за ними приезжают со всего мира

Сегодня, 07:50.
Здоровье

В Алтайский край за контактными линзами приезжают из Германии, Болгарии, Москвы и соседних российских регионов. Это люди, больные астигматизмом, а также те, кому не подходят стандартные линзы и очки. В краевой офтальмологической больнице находится единственная в крае лаборатория по изготовлению индивидуальных контактных линз. Altapress.ru побывал там и посмотрел на процесс производства.

Контактные линзы.
Контактные линзы. Фото : Надежда Будрина.

Если у человека разная диоптрийность, например, один глаз -4, а другой -6, стандартный набор из магазина, где обе линзы одинаковые, ему не подойдет. В оптиках и магазинах практически невозможно найти линзы и очки для тех, у кого зрение -15 или +20. В таком случае их спасают линзы, изготовленные индивидуально. Именно для таких людей работает барнаульская лаборатория. В месяц там изготавливают около 200 пар линз, но больных на самом деле гораздо больше, отмечают врачи.

Подбор и изготовление линз начинаются еще в кабинете врача. Офтальмолог проверяет зрение пациента, подбирает линзы, рассчитывает нужные параметры диоптрий по специальной таблице и отдает в лабораторию. Там по расчетам врача изготавливают пару индивидуальных линз.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

В лаборатории делают два вида линз — жесткие и мягкие. Первые применяют для коррекции сложных дефектов роговицы. Они более долговечны и позволяют видеть четче, чем мягкие. Процесс изготовления жестких и мягких контактных линз не сильно отличается, но первые делать сложнее, отмечает Анатолий Серебров, старший инженер лаборатории контактной коррекции зрения. Все материалы для изготовления в лабораторию привозят из-за рубежа.

Этапы изготовления контактных линз

Для начала на полировальник надевают специальную заготовку из которой потом вытачивают линзу. Для жестких линз заготовки сделаны из полиметилметаакрилата, а жесткие газопроницаемые линзы делают на основе силикона — это позволяет глазам дышать.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

На первом этапе на специальном станке протачивают внутреннюю поверхность линзы. Затем её полируют и проверяют качество полировки. Здесь используют чистый авиационный керосин. На каждом этапе специалист следит за процессом через микроскоп.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз
Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Третий этап — проверка радиуса линзы.

Четвертый этап — центровка. Оправу линзы нагревают, наносят воск. Это делается для того, чтобы внутренняя и внешняя поверхности диоптрий совпадали.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Затем толщину линзы измеряют на толщиномере и снова протачивают до нужных параметров.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

После этого проверяют диоптрийность и с обеих сторон обтачивают края линзы, чтобы они не были слишком толстыми. Если края будут толще положенного, линза будет резать глаз.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Следующий этап — полировка наружной поверхности и проверка, чтобы не было царапин.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз
Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Затем линзу нагревают на специальной плитке, разогретой до 60-70 С, размягчают наклеенный воск и очищают её с помощью бензина.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Последний этап — снова контроль. После этого линзу протирают, кладут в футляр и отдают врачам.

Пациент примеряет линзы и если что-то не подошло, их отправляют в лабораторию на корректировку. Врачи обучают людей надевать и снимать линзы, ухаживать за ними.

Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Александр Шмаков,
врач-офтальмолог первой категории:

Форму линз корректировать надо каждые полтора года, потому что их конфигурация меняется вместе с человеком. Меняется диоптрийность, человек то худеет, то полнеет и из-за этого перестраивается жировая клетчатка глаза.

Есть линзы, которые носят две недели, а есть те, что делаются на полтора-два года. Главное — не перенашивать их. Это может привести к помутнению роговицы и ухудшению зрения, рассказывает старшая медсестра лаборатории Людмила Дорофеева.

Как долго делают линзы

  • Время изготовления линз разное. Если люди приезжают из районов, то для них стараются делать срочно — в течение нескольких часов и выдать в тот же день.
  • На изготовление одной пары обычных жестких линз уходит около трех часов, газопроницаемые — три-четыре часа.
Изготовление контактных линз.
Изготовление контактных линз

Мягкие линзы делают дольше — около недели. Потому что их размачивают в специальном растворе в течение двух дней, кипятят.

В лаборатории делают диоптрии для всех глаз — и для тех у кого -30, +30 и простые цветные линзы для людей со стопроцентным зрением.

Иностранцы и иногородние приезжают в алтайскую больницу потому, что здесь линзы сделать дешевле, чем в других местах, а специалисты лаборатории работают в ней уже 35 лет — с момента открытия.

  • Одна мягкая линза обойдется в 250 рублей; 
  • индивидуальная по большим диоптриям — 355 руб/шт; 
  • обычная жесткая — 1530 руб./шт;
  • жесткая газопроницаемая — 2620 рублей.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus