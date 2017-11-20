Когда в самой востребованной детской поликлинике Барнаула закончатся очереди

Женская консультация в 14-й поликлинике. Фото : Анна Зайкова. Дмитрий Додонов. Фото : Анна Зайкова. Аптечный киоск в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Ремонт в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Ремонт в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Ремонт в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Ремонт в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Ремонт в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Ремонт в детском отделении поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова. Детское отделение городской поликлиники №14. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Недетские мытарства

Поликлинику посещают около 1300 пациентов в день при норме в 400. Построенная в 1992 году детская поликлиника давно не справляется с потоком пациентов. Родителям приходится пройти немало препятствий, чтобы попасть на прием. Неудивительно, что некоторые семьи, переехавшие из других районов города в самый густонаселенный Индустриальный, не спешат прикрепляться к поликлинике.

Дарья,

мама двух детей:

— В первую ночь после переезда в новый район у малыша поднялась температура. Утром хотела вызвать врача, но дозвонилась в регистратуру только к обеду, объяснила, что мы еще не успели прикрепиться к поликлинике. Врач так и не пришел ни в этот день, ни на следующий. Хотя я звонила и напоминала. У ребенка есть проблемы со здоровьем, которые требуют постоянного контроля. Мы решили пока не переводиться, будем возить к прежнему доктору. Там никогда нет задержек с талонами и прививками. Лучше вызвать платного врача, чем сидеть в ожидании.

Юлия,

мама годовалого сына:

— В начале сентября были на приеме педиатра. Врач направила к кардиологу, чтобы показать кардиограмму. Почти два месяца не могли взять талон к этому врачу. Наверное, придется делать новую ЭКГ. Проще сходить в платный медицинский центр. То же самое с прививками. Узнаешь, что появилась вакцина, пока попадешь на прием — она снова заканчивается.

Корреспонденты Аltapress.ru побывали в поликлинике. Возмущения мам подтвердились: у кабинетов педиатров традиционные очереди, больные дети сидят вместе со здоровыми.

Часть приходит по записи, другие — по "нулевым" талонам без времени, третьи — на прививку. Иногда те, кто "без времени", попадают на прием быстрее пациентов с талонами. Градус недовольства растет.

Наталья Коломоец,

бабушка двух девочек:

— У нас талон к педиатру на 10 часов, сейчас начало двенадцатого и мы до сих пор в коридоре. Очень тяжело ждать, детей много, они устают, капризничают. Мы пришли за справкой, а приходится сидеть в окружении больных детей. Так и по новой заболеть недолго.

Еще одна проблема — своевременная вакцинация детей. Не у всех получается ставить прививки по возрасту. У кого-то есть медотвод (временный отказ от проведения вакцинации по медицинским показаниям), а кому-то их попросту не хватает. Человек приходит к врачу, получает направление, а в прививочном кабинете могут отказать, потому что вакцина закончилась.

Яна,

мама мальчика:

После переезда от других мам узнала, что в нашей поликлинике есть сложности. Пока решила ребенка не прикреплять к 14-й. Не хочу ждать по несколько месяцев прививки и талоны к узким специалистам. Сейчас в поликлинике по старому адресу успеваем все сделать за один день.

В министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что всех детей в крае обеспечивают вакцинами в рамках Национального календаря прививок. Для этого выделяются федеральные деньги. График и сроки поставок вакцин определяет Минздрав России.

Дмитрий Додонов,

главный врач 14 поликлиники:

— У нас были временные перебои с поставками вакцин. Согласен, это доставляет неудобства, но мы стараемся оперативно доставлять вакцину. В настоящий момент проблема полностью решена. Ситуации, которые могли бы повлечь серьезные последствия или массовые заболевания, исключены.

Почему так происходит?

Нагрузка на каждого специалиста поликлиники увеличена в 1,5-2 раза, рассказывает Додонов. Особенно это касается участковых педиатров, которые ходят на дом. При норме вызовов в 6 пациентов в день, они обходят по 20-25. Узких специалистов не хватает, к ним сложно попасть. В поликлинике работает всего по одному офтальмологу, ЛОРу, хирургу, травматологу-ортопеду. У ЛОРа, к примеру, перевыполнение плана — на 380%.

Дмитрий Додонов,

главный врач 14 поликлиники:

— На сегодняшний день нам некуда размещать новых специалистов — нет свободных кабинетов. Даже если ко мне сейчас придут соискатели на эти должности, я при всем желании не смогу принять их на работу. Для такого количества прикрепленных детей необходимо как минимум по два "узких" специалиста и еще семь участковых педиатров. Благополучно дела обстоят с неврологами, их трое.

Ситуацию осложняет ремонт, который начался в сентябре 2017 года. Пристройка поликлиники нуждалась в капитальном ремонте: просел грунт, из-за чего по полу и стенам пошли трещины. Поэтому пришлось внести изменения в работу медучреждения.

Вход организовали с обратной стороны здания, перенесли гардероб. Чтобы оставить верхнюю одежду, необходимо спуститься в подвал, а потом снова подняться к выходу и перейти на лестницу, ведущую в поликлинику. В стене, разделяющей два помещения, прорубили дверь и повесили тепловую пушку. Но и она не спасает ситуацию: раздетым детям все равно приходится преодолевать холодный переход.

На время капитального ремонта для удобства пациентов большую часть талонов, в частности, к узким специалистам, выложили в интернет (раньше так не делали) и поставили два инфомата, рассказал Додонов. С их помощью можно записаться на прием по номеру СНИЛС. У входа построили временную колясочную из поликарбоната. Часть регистраторов разместили в коридоре, часть перенесли на третий этаж, организовали кабинет операторов. Они принимают телефонные звонки пациентов и ведут запись к врачам по телефону.

Самый трудоемкий и затратный этап ремонта пройден, — сообщил Дмитрий Додонов. Помещение стянули металлическими конструкциями, восстановили и укрепили грунт. Рабочие оштукатурили стены и начали укладывать кафельную плитку. По всей фасадной части здания установили новые пластиковые окна.

Скоро пространство будет организовано по-другому. На входе в поликлинику появятся новая колясочная и гардероб. По центру разместятся места для отдыха, регистратура приобретет другой вид. Аптечный киоск сохранится, а вот судьба точки, где продавали выпечку и напитки, пока не решена.

На первом этаже появятся новые туалетные комнаты, инфекционный кабинет с отдельным входом. Вход в фильтр-бокс тоже перенесут. Параллельно с капитальным ремонтом пристройки внедряют проект "Открытая регистратура".

Дмитрий Додонов,

главный врач 14 поликлиники:

— Это временные вынужденные меры, просим отнестись с пониманием. Ремонт закончится в январе 2018 года. Не забывайте, что ремонт лишь на время, а поликлиника — навсегда.

На жалобы пациентов в краевом Минздраве отвечают, что проблема действительно есть, врачей не хватает. Но ситуация изменится, когда будет построена новая взрослая поликлиника на улице Лазурной, 46, — отмечают в ведомстве. Тогда появится возможность освободить помещения детской поликлиники от взрослых отделений и административного корпуса. На их месте и разместят недостающие специалисты. По словам Дмитрия Додонова, новую поликлинику должны построить в 2019 году.



