«Корона» не отступает. В Алтайском крае за сутки зафиксировано 166 заболевших ковидом

Выздоровело 11 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19−6.

В статистическую информацию включены в том числе бессимптомные случаи — Барнаул — 72, Бийск — 16, Рубцовск — 15, Новоалтайск — 11, Алтайский район — 9, Первомайский район — 8, Заринск, Камень-на-Оби и Шипуновский район — по 5 заболевших, Крутихинский и Тальменский районы — по 3 заболевших, Косихинский, Михайловский, Солонешенский, Троицкий районы — по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Калманский, Ключевский, Советский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

По состоянию на 27 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1592 человека.

Минздравом региона развернуто 2897 коек, к кислороду имеют подключение 2369, с ИВЛ — 234. Резервных коек: — 930.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снова спешно разворачивают ковидные госпитали. Решение об открытии новых мест для оказания медицинской помощи принимается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается, а ковидные места в больницах регионах заполнены на 82%.